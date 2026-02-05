我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

ATM旁有掉落紙幣？可能是新型詐騙

電視時代→數位時代 米蘭冬奧見證媒體轉型

編譯彭馨儀／綜合報導
2026冬季奧運本月6日到22日在義大利米蘭－柯蒂納舉行，這是暌違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。(路透)
2026冬季奧運本月6日到22日在義大利米蘭－柯蒂納舉行，這是暌違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。(路透)

米蘭柯蒂納(Milano Cortina)冬奧，見證了從電視轉播轉型到社群媒體短片的運動數位新時代。

1956年，柯蒂納戴比索(Cortina d'Ampezzo)舉辦冬奧時，成為首屆開啟電視轉播革命的奧運。

70年後，在多羅邁特(Dolomites)山脈的柯蒂納，吸引Z世代觀眾的媒介，變成TikTok、Instagram和YouTube等平台上的短片。

「他們不會像我們這代人那樣，每天晚上都坐在電視機前收看全國廣播公司(NBC)，」紐約大學蒂什全球體育學院(NYU's Tisch Institute for Global Sport)教授格林(Andrea Geurin)說。

國際奧委會(International Olympic Committee，IOC)2024年在巴黎夏季奧運會前放寬社群媒體發布內容的限制，允許運動員在選手村、比賽場館和訓練區錄音和錄影，這使得體育媒體更容易觸及粉絲。但仍不允許發布比賽影片、直播影片或單一貼文長度超過2分鐘的影片。

「這是前所未有，徹底讓運動員終於能夠用自己的語言講述自己的故事，」美國花式滑冰協會前執行董事貝克(Ramsey Baker)說，「運動員能夠邀請他們最親密的粉絲了解他們作為奧運選手的一天。」

巴黎奧運的「美國隊創作者」讓20名社群媒體創作者與美國奧運及帕運（殘奧）委員會(USOPC)合作發布內容，獲得1億的觀看次數。

其中一名創作者、美國奧運體操運動員理查德(Frederick Richard)表示，在巴黎奧運獲得銅牌後一周內，他在Instagram的粉絲數量幾乎翻了一倍，他的TikTok有超過4000萬個讚。他說，「我的工作就是幫助運動員吸睛，而不用他們費力。」

USOPC今年將重啟這項計畫，包括橄欖球明星馬厄(Ilona Maher)和體操金牌得主赫南德茲(Laurie Hernandez)在內的運動員，將與在TikTok有450萬粉絲的華裔歐文．韓(Owen Han)等社媒達人合作，為美國隊創作內容。

巴黎奧運 社群媒體 TikTok

上一則

第60屆超級盃廣告大戰白熱化 30秒800萬元起 主打AI、減肥藥

下一則

紙本發行暴跌 華郵等主流媒體被迫擴展新營收管道

延伸閱讀

9歲童模仿TikTok微波玩具爆炸燙傷 芝醫院發警示

9歲童模仿TikTok微波玩具爆炸燙傷 芝醫院發警示
宇樹機器人零下47.4℃雪地行走13萬步 畫出冬奧圖案

宇樹機器人零下47.4℃雪地行走13萬步 畫出冬奧圖案
聯準會理事米蘭辭白宮經濟顧問委員會主席

聯準會理事米蘭辭白宮經濟顧問委員會主席
米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象