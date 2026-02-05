電視時代→數位時代 米蘭冬奧見證媒體轉型

2026冬季奧運本月6日到22日在義大利米蘭－柯蒂納舉行，這是暌違20年後，冬奧再度重返歐洲阿爾卑斯山區這個傳統舞台。(路透)

米蘭柯蒂納(Milano Cortina)冬奧，見證了從電視轉播轉型到社群媒體 短片的運動數位新時代。

1956年，柯蒂納戴比索(Cortina d'Ampezzo)舉辦冬奧時，成為首屆開啟電視轉播革命的奧運。

70年後，在多羅邁特(Dolomites)山脈的柯蒂納，吸引Z世代觀眾的媒介，變成TikTok 、Instagram和YouTube等平台上的短片。

「他們不會像我們這代人那樣，每天晚上都坐在電視機前收看全國廣播公司(NBC)，」紐約大學蒂什全球體育學院(NYU's Tisch Institute for Global Sport)教授格林(Andrea Geurin)說。

國際奧委會(International Olympic Committee，IOC)2024年在巴黎夏季奧運會前放寬社群媒體發布內容的限制，允許運動員在選手村、比賽場館和訓練區錄音和錄影，這使得體育媒體更容易觸及粉絲。但仍不允許發布比賽影片、直播影片或單一貼文長度超過2分鐘的影片。

「這是前所未有，徹底讓運動員終於能夠用自己的語言講述自己的故事，」美國花式滑冰協會前執行董事貝克(Ramsey Baker)說，「運動員能夠邀請他們最親密的粉絲了解他們作為奧運選手的一天。」

巴黎奧運 的「美國隊創作者」讓20名社群媒體創作者與美國奧運及帕運（殘奧）委員會(USOPC)合作發布內容，獲得1億的觀看次數。

其中一名創作者、美國奧運體操運動員理查德(Frederick Richard)表示，在巴黎奧運獲得銅牌後一周內，他在Instagram的粉絲數量幾乎翻了一倍，他的TikTok有超過4000萬個讚。他說，「我的工作就是幫助運動員吸睛，而不用他們費力。」

USOPC今年將重啟這項計畫，包括橄欖球明星馬厄(Ilona Maher)和體操金牌得主赫南德茲(Laurie Hernandez)在內的運動員，將與在TikTok有450萬粉絲的華裔歐文．韓(Owen Han)等社媒達人合作，為美國隊創作內容。