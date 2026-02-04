我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國蔥價飆漲「比蟹貴」？這家超市常年便宜

中國明年禁用電動車隱藏式把手 可能影響全球規範

2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁

編譯盧炯燊／綜合報導
2024年9月企圖行刺川普的男子勞斯(中)，4日被判處終身監禁。圖為他當場被捕時的照片。(路透)
2024年9月企圖行刺川普的男子勞斯(中)，4日被判處終身監禁。圖為他當場被捕時的照片。(路透)

2024年9月企圖行刺時任總統候選人川普的59歲男子勞斯(Ryan Routh)，被控五項罪名去年9月遭陪審團全數定罪後，4日被判處終身監禁。

美聯社報導，量刑聆訊在佛州皮爾斯堡(Fort Pierce)聯邦地區法院舉行，繼續由川普任命的法官坎農(Aileen Cannon)負責。 助理聯邦檢察官希普利(John Shipley)向法官說，若然「個人私自採取行動除掉候選人時，美國的民主制度就無法正常運作，勞斯正是這樣做。」

但勞斯的新任辯護律師羅斯(Martin L. Roth)則聲稱，在關鍵時刻，勞斯選擇了不扣下扳機。因此要求判監20年，非法持槍罪則判監 7 年。

但法官坎農則反駁羅斯說法，指勞斯前科累累，曾多次被捕。羅斯回應說，「我承認他是個複雜的人，但本質上很善良。」

先前整個審慢期間勞斯拒絕找辯護律師，全程自行答辯，直至量刑時才委託律師。但他本人也在庭上讀出長達20頁的聲明，但內容語無倫次。法官坎農最終打斷了他，指其所說的內容與本案無關，並給予5分鐘時間做最後陳述。

不過當勞斯說到「我一直盡我所能過著美好的生活」，話還沒說完就再度遭法官打斷，直指勞斯的刺殺陰謀是蓄意且邪惡，不是一個愛好和平的人，更不是一個好人。

法官隨後判決勞斯意圖刺殺罪終身監禁，不得假釋；另外，非法持有槍械判刑7年，其餘三項罪名刑期合併執行。

2024年9月15日總統大選競選期間，當時的共和黨總統候選人川普利用周末，準備到他位於佛州西棕櫚灘的鄉村俱樂部打高爾夫球。勞斯攜帶一把俄製步槍預先藏身在灌木叢，意圖刺殺川普。但川普還未出現，他就被特工發現並制伏。後來調查發現，勞斯計畫刺殺已長達數周。

勞斯過去犯案累累及多次被判重罪，包括持有贓物。他在網路上留言，顯示他對川普極度不滿和憎恨。在他自費出版的一本書中，更表明希望伊朗能夠暗殺掉川普。

川普 佛州 伊朗

上一則

罹癌母安樂死時紐森在側 新書披露痛苦回憶：我曾恨她

延伸閱讀

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」
企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑
美軍加強中東部署 川普：伊朗最高領袖應非常擔心

美軍加強中東部署 川普：伊朗最高領袖應非常擔心
霍楚選定前市議長歐德思為競選副手：對抗川普的「鬥士」

霍楚選定前市議長歐德思為競選副手：對抗川普的「鬥士」

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50

超人氣

更多 >
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世
地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人
還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象
與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理