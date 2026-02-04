柯林頓夫婦2/26、27國會作證 國會首次強制前總統出席

前總統柯林頓與前第一夫人、兼前國務卿喜萊莉，與國會眾院委員會達成協議，將於本月底赴眾院監督委員會就艾普斯坦案相關案情作證。這是首次卸任總統赴國會作證。圖為柯林頓夫婦2025年1月出席在華府的前總統卡特喪禮。(美聯社)

前總統柯林頓 (Bill Clinton)與前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)向「藐視國會」指控的威脅屈服，在3日與眾院共和黨 人達成最終協議，將於2月為眾院的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查作證。

美聯社報導，喜萊莉將於2月26日於眾院監督委員會(House Oversight Committee)出席作證，柯林頓則將在2月27日出席作證；這將會是國會首次強制前總統出席作證。

共和黨試圖將兩人均為民主黨的柯林頓夫婦變成眾院艾普斯坦的調查焦點，雙方在經過數月談判後達成協議；艾普斯坦是一名性犯罪者，在2019年於紐約監獄輕生身亡。

眾院監督委員會主席柯默(James Comer)在聲明中表示：「我們期待就艾普斯坦與麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的駭人罪行展開調查，向柯林頓夫婦質詢，向美國人民和倖存者實現透明度與問責。」

柯林頓夫婦過去幾個月以來，一直拒絕委員會的傳票，但眾院共和黨人在少數民主黨人的支持下，已成功將藐視國會的指控，推進到可能於本周進行投票表決的階段，以可能的巨額罰款甚至牢獄之災，威脅柯林頓夫婦。

眾院議長強生(Mike Johnson)在3日表示，所有要對柯林頓夫婦提出「藐視國會」罪名的努力都已經「暫停」了。

不過，即使柯林頓夫婦最終屈服於壓力，共和黨議員與柯林頓夫婦的律師之間的談判也充滿了不信任，雙方就取證細節仍爭執不休；柯默指出，他們同意將閉門聽證轉錄並錄影。

在共和黨人可能藉此機會，對政治對手進行長時間質詢的情況下，這種敵對情緒很可能會愈演愈烈。