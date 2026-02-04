我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部有秘密武器 可勒令美國人披露Google帳號資料

報紙擦窗、撢子除灰塵...這6個祖傳清潔法該淘汰了

被曝交往艾普斯坦 9高教知名學者忙切割「感到震驚」

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故性犯罪富豪艾普斯坦。（路透）
已故性犯罪富豪艾普斯坦。（路透）

根據司法部上周最新披露、逾300萬頁「艾普斯坦調查檔案」文件，至少又有九位高等教育知名學者以喝咖啡、電話交談和搭乘私人飛機等方式，和已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有過聯繫。文件曝光後，被點名學者被迫解釋其聯繫內容，努力切割。

「高等教育內幕」(Inside Higher Ed)報導，司法部1月30日公布最新文件後，已在高等教育領域引發一系列聳動，議論紛紛；「美國-愛爾蘭聯盟」(US-Ireland Alliance)1日宣布，該機構設立的米契爾獎學金(George J. Mitchell Scholarship)不再使用緬因州前聯邦參議員米契爾的名字命名。米契爾當年貴為民主黨參院多數黨領袖，位高權重。根據最新文件，這位前參議員顯然曾與艾普斯坦頻繁會面。

艾普斯坦與包括學術界在內的許多知名人士關係密切。去年11月公布的文件即顯示，他曾與哈佛大學前校長桑默斯(Larry Summers)及其妻子、哈佛大學前法學教授德蕭維茲(Alan Dershowitz)及麻省理工學院榮譽退休教授、語言學家喬姆斯基(Noam Chomsky)等人有往來。

1月30日最新揭露文件提到更多高等教育界人士，他們均未參與任何犯罪活動，但在艾普斯坦2008年被定罪後，仍與他保持聯繫。

其中，耶魯大學教授、社會學家兼醫生古樂朋(Nicholas Christakis)2013年至2016年間兩人持續保持聯絡。古樂朋在文件揭露當天聲明表示，他對艾普斯坦的「種種行徑感到震驚」。

另一位耶魯大學電腦科學教授格倫特(David Gelernter)的名字也出現文件中，他2009年至2015年與艾普斯坦保持聯繫。他告訴媒體，當年完全不知道對方是性犯罪者。

其他被點名的高教界人士還包括：麻省理工學院人工智慧實驗室已故共同創辦人明斯基(Marvin Minsky)、哈佛大學物理學教授蘭道爾(Lisa Randall)、哈佛大學工商管理教授艾瑞利(Dan Ariely)、阿波羅全球管理公司執行長兼賓州大學華頓商學院顧問委員會主席羅旺(Marc Rowan)、以及知名進化生物學家、前羅格斯大學教授特里弗斯(Robert Trivers)。

此外，哈佛猶太中心Harvard Hillel 的領袖在艾普斯坦2008年被捕後，曾向他索取捐款，包括已故商業管理教授史隆(Carl Sloane)。

艾普斯坦 哈佛大學 耶魯大學

上一則

少數族裔求學出現「階梯下移」 放棄頂尖學府、轉往州立大學

下一則

企圖暗殺川普未遂 佛州刺客勞斯判無期徒刑

延伸閱讀

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園
艾普斯坦案持續發酵 柯林頓夫婦2月底出席國會作證

艾普斯坦案持續發酵 柯林頓夫婦2月底出席國會作證
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線

美淫魔艾普斯坦被爆曾籌建清華波士頓分校 是丘成桐牽線

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘
立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災

立春馬年太歲換人當 4生肖做2事擋血光之災
陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看

陜醫院無碼直播手術「暴露女患者私處」 5萬人湧入看