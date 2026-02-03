我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

紐時稱政府向哈佛部分讓步 川普：將求償10億元

中央社／華盛頓3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈佛大學。(美聯社)
哈佛大學。(美聯社)

「紐約時報」報導，哈佛大學在與政府持續進行和解談判時，已取得政府的部分讓步。對此，美國總統川普今天表示，他的政府將向哈佛大學求償10億美元。

中央社引述法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我們現在正尋求10億美元的損害賠償，並希望未來與哈佛大學（Harvard University）不要再有任何瓜葛。」

川普政府官員指控哈佛等大學推廣所謂的「覺醒」（woke）意識形態，並在挺巴勒斯坦抗議期間未能充分保護猶太學生，因此提出法律訴訟並要求支付巨額賠償金。

批評人士則稱，這是川普政府對自由派大學發起的施壓行動。

去年夏季，同為常春藤盟校的哥倫比亞大學（Columbia University）同意向川普政府支付2億美元，並承諾遵守禁止在招生或聘僱中考量種族因素的規定。

但紐時今天稍早報導，歷經漫長談判後，川普已撤回政府要求哈佛支付2億美元和解金的主張。

川普去年9月曾向媒體表示，與哈佛的談判已接近達成5億美元的和解協議，內容包括設立職業學校。

川普今天深夜發文提到：「他們想要一套複雜的職業培訓方案，但這被拒絕了，因為那完全不足，且在我們看來難以成功。」

他又說：「這只不過是哈佛試圖擺脫支付超過5億美元大筆現金的一種方式，考量到他們犯下的嚴重且惡劣的不法行為，這個金額應該要高得許多。」但川普並未具體說明哈佛涉嫌違反哪些法律。

另一所常春藤盟校賓州大學（University of Pennsylvania）去年也對川普政府的疑慮做出妥協，宣布將禁止跨性別女性參加女子運動賽事。

川普 哈佛大學 常春藤

上一則

舊金山灣區一天40多震 最大規模4.2 專家坦言無法預測何時結束

延伸閱讀

川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬

川普派國民兵駐伊州 未出基地耗2100萬
關閉甘迺迪中心2年整修 川普：不會完全拆除、會利用鋼材

關閉甘迺迪中心2年整修 川普：不會完全拆除、會利用鋼材
正宮位穩了？ 馬斯克牽「4孩媽」 現身川普幕僚婚禮

正宮位穩了？ 馬斯克牽「4孩媽」 現身川普幕僚婚禮
「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

「讓美國再度偉大」是騙人的 前盟友格林批川普回任偏袒大金主

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
美國與加拿大關係緊張之際，加拿大公民過境美國遭到海關盤查數小時的案例頻傳。示意圖（美聯社）

關係緊張 加拿大公民過境美國遭海關盤查數小時案例頻傳

2026-01-30 09:41

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走