「梅蘭妮亞」紀錄片票房超出預期 2/3劇組人員拒在片尾列名

編譯彭馨儀／綜合報導
川普總統和第一夫人梅蘭妮亞1月29日聯袂出席紀錄片「梅蘭妮亞」的首映典禮。(美聯社)
儘管部分影評人對紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)評價不高，但這部川普總統強力推此生必看的紀錄片，在全美1600多個影廳上映，第一個周末票房就達到700萬元，遠超出預期。這是14年來除演唱會電影外，紀錄片首映周末票房的最高紀錄。

「梅蘭妮亞」的發行史無前例。亞馬遜米高梅影業(Amazon MGM Studios)斥資4000萬元拍攝，再花費3500萬元用於宣傳行銷，堪稱史上製作費用最昂貴的紀錄片。「梅蘭妮亞」由雷納(Brett Ratner)執導，以第一夫人梅蘭妮亞的觀點，紀錄川普第二次當選後，就職典禮前20天所發生的事情。

但是「梅蘭妮亞」上映前即已風波不斷。2017年被多名女星和幕後工作人員指控性侵和騷擾的雷納，沉寂多年後首次拍片，再度挑起許多有關他行為不端的指控，但都遭他否認。

電影殺青後，有三分之二的劇組人員拒絕在片尾的人員名單上列名。另外，據傳在川普干預下，派拉蒙影業(Paramount Pictures)宣布同意開拍由雷納執導的「尖峰時刻4」(Rush Hour 4)。

而在「梅蘭妮亞」上映前一周，媒體焦點都集中在明尼蘇達州的聯邦移民掃蕩行動。一名邊境巡邏隊探員在明尼阿波利斯市執勤時槍殺37歲男子普雷蒂(Alex Pretti)，引發軒然大波。

周末票房冠軍是由山姆萊米(Sam Raimi)執導的「荒島囚生」(Send Help)，這部由瑞秋麥亞當斯(Rachel McAdams)和狄倫歐布萊恩(Dylan O'Brien)主演的生存驚悚片廣受好評。該片由華特迪士尼(Walt Disney Co.)發行，首周末票房達2,000萬元。這部預算高達4000萬元的電影，對萊米來說，過去低成本的「黑暗軍團」(Army of Darkness)和高成本的商業大片如2002年的「蜘蛛人」(Spider-Man)，發行成熱門片，他都拍過。

由YouTube部落客兼電影製作人Markiplier執導的低成本科幻恐怖片「鐵肺」(Iron Lung)以1790萬元的票房位居第二，遠超預期。傑森史塔森(Jason Statham)主演的動作驚悚片「天眼浩劫」(Shelter)首映票房為550萬元。

梅蘭妮亞 川普 邊境

