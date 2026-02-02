AI浪潮… 大學畢業生職場競爭優勢不再 35年首見

由於職場改變，大學畢業求職者的競爭優勢不再，是50年來頭一遭。圖為曼哈頓的人才招聘會。(路透)

近半世紀以來，具備大學或大學以上學位向來擁有較好的就業前景，薪水更高、工作也更穩定。然而，最新聯邦勞工統計顯示，這種情況正在翻轉。隨著美國企業紛紛擁抱人工智慧 (AI )，白領職位是否依然牢靠受到質疑。

勞工統計局：去年水電工等技術勞工就業 有半年贏過白領

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據指出，擁有學士學位的上班族與擁有職業副學士學位(occupational associate degree)例如水電工、電工與管道安裝工等勞工之間，失業率差距2025年出現翻轉，過去一年當中有六個月期間技術勞工的就業狀況較占優勢。自從1990年代勞工統計局開始追蹤這項數據以來，技術勞工第一次贏過白領勞工。

華盛頓郵報 分析，如此轉變反映了民眾對現今勞動市場最佳職業前途的看法轉變，經濟學者說，現在是好幾個世代以來最令人困惑的就業市場，剛踏入職場的社會新鮮人面臨挑戰尤其明顯。

四年制大學學費一路飆漲，加上人工智慧崛起導致就業未來充滿不確定，許多年輕人因此重新思考其他致富之道。由於具備純熟技術的勞工越來越受到歡迎，社區大學以及藍領雇主抓緊趨勢招攬年輕人。

「全國學生資料庫」(National Student Clearinghouse)數據顯示，在出現勞工短缺的建築、製造、醫療等產業，越來越多學生轉而取得職業學位或技術學位，社區學院註冊率去年比一年前同期增加3%，成長幅度大約是四年制公立大學的兩倍多。據統計，四年制私立大學的註冊率，同期之間則縮水超過1.5%。

勞工統計局統計顯示，2025年12月間，擁有學士或學士以上學歷勞工失業率為2.8%，高中畢業生失業率4%，擁有部分大學學歷或副學士學位的勞工失業率3.8%，是1970年代以來差距最小的一次。

喬治城大學(Georgetown University)教育與職場研究中心(Center on Education and the Workforce)主任史特羅霍爾(Jeff Strohl)說，上一次高中畢業勞工在美國經濟扮演主導地位是1970年代，長達數十年的製造業榮景當時進入尾聲，電腦還沒有改變職場；1980年代，製造業陷入困境，技術起飛，老師們鼓勵成績優異學生讀大學。