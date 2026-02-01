我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

馬斯克新點子 想合併SpaceX、xAI

編譯王曉伯／綜合報導　
馬斯克有意讓旗下兩個巨型企業SpaceX、xAI合併。(路透)
馬斯克有意讓旗下兩個巨型企業SpaceX、xAI合併。(路透)

華爾街日報報導，據熟悉內情人士透露，全球首富馬斯克(Elon Musk)計畫將旗下的太空探索公司SpaceX與人工智慧(AI)新創公司xAI合併，進一步整合其商業帝國。

一位熟悉內情人士指出，SpaceX的主管已開始告訴一些投資人有關該公司要與xAI合併的計畫。路透之前也曾報導，SpaceX與xAI有意合併。不過如果馬斯克另有打算，此一合併案可能就會胎死腹中。

SpaceX與xAI都是私營企業，此一合併案的規模有多大，目前不得而知。不過根據華爾街日報之前的報導，xAI去年曾自投資人籌資150億元，當時估算其價值為2300億元。SpaceX去年12月估值為8000億元。

馬斯克已計畫今年讓SpaceX公開上市，這可能是有史以來最大規模的首次公開發行(IPO)之一。目前無法確定如果SpaceX與xAI合併，會對SpaceX上市價格有何影響。

華爾街日報指出，馬斯克決定SpaceX公開上市，有部分原因是要幫助xAI在太空中興建資訊中心籌資。在太空中建立資訊中心儘管只是一個構想，但是馬斯克、貝佐斯(Jeff Bezos)與阿特曼(Sam Altman)等科技業領軍人物都有濃厚興趣。

儘管馬斯克旗下企業本就高度交織，但長期以來，特斯拉投資人一直呼籲進一步整合，期望將不同業務納入同一架構，有助於馬斯克更專注於特斯拉，並推動該電動車廠轉型為AI與機器人企業。專家指出，若特斯拉、xAI與SpaceX合併，將為投資人帶來大幅利益。

馬斯克之前就有意整併他的商業帝國，他在幾年前曾經表示，他想成立一家涵蓋特斯拉、SpaceX、Neuralink與Boring公司的控股公司。

在馬斯克的商業帝國內，資源共享，包括員工在內。 SpaceX之前就曾投資xAI 20億元，特斯拉日前也表示在xAI最近一輪的募資中投資了20億元。

SpaceX是馬斯克商業帝國的明珠之一，是全球價值最高的私營企業之一。根據華爾街日報的報導，該公司最近與銀行接觸頻繁，計畫在夏季IPO。

至於xAI，面對OpenAI與Anthropic的競爭，正在努力爭取機構、企業與個人客戶。該公司最近宣布與若干政府機構達成合作協議，包括五角大廈在內。

馬斯克有意讓旗下兩個巨型企業SpaceX、xAI合併。(路透)
馬斯克有意讓旗下兩個巨型企業SpaceX、xAI合併。(路透)

AI SpaceX 馬斯克

上一則

經濟負擔低、生活步調慢 南北卡人口成長全美最快

下一則

SpaceX建環球軌道資料中心 要發射百萬顆衛星

延伸閱讀

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島

艾普斯坦檔案：盧特尼克2012年登「戀童島」 馬斯克計畫2014年上島
傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空

傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空
試駕小米SU7後 美科技專欄作家：不想再買美國車

試駕小米SU7後 美科技專欄作家：不想再買美國車

熱門新聞

在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
萊蒙檔案照。（美聯社）

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

2026-01-30 08:53

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克