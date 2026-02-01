馬斯克新點子 想合併SpaceX、xAI

馬斯克有意讓旗下兩個巨型企業SpaceX、xAI合併。(路透)

華爾街日報報導，據熟悉內情人士透露，全球首富馬斯克 (Elon Musk)計畫將旗下的太空探索公司SpaceX 與人工智慧(AI )新創公司xAI合併，進一步整合其商業帝國。

一位熟悉內情人士指出，SpaceX的主管已開始告訴一些投資人有關該公司要與xAI合併的計畫。路透之前也曾報導，SpaceX與xAI有意合併。不過如果馬斯克另有打算，此一合併案可能就會胎死腹中。

SpaceX與xAI都是私營企業，此一合併案的規模有多大，目前不得而知。不過根據華爾街日報之前的報導，xAI去年曾自投資人籌資150億元，當時估算其價值為2300億元。SpaceX去年12月估值為8000億元。

馬斯克已計畫今年讓SpaceX公開上市，這可能是有史以來最大規模的首次公開發行(IPO)之一。目前無法確定如果SpaceX與xAI合併，會對SpaceX上市價格有何影響。

華爾街日報指出，馬斯克決定SpaceX公開上市，有部分原因是要幫助xAI在太空中興建資訊中心籌資。在太空中建立資訊中心儘管只是一個構想，但是馬斯克、貝佐斯(Jeff Bezos)與阿特曼(Sam Altman)等科技業領軍人物都有濃厚興趣。

儘管馬斯克旗下企業本就高度交織，但長期以來，特斯拉投資人一直呼籲進一步整合，期望將不同業務納入同一架構，有助於馬斯克更專注於特斯拉，並推動該電動車廠轉型為AI與機器人企業。專家指出，若特斯拉、xAI與SpaceX合併，將為投資人帶來大幅利益。

馬斯克之前就有意整併他的商業帝國，他在幾年前曾經表示，他想成立一家涵蓋特斯拉、SpaceX、Neuralink與Boring公司的控股公司。

在馬斯克的商業帝國內，資源共享，包括員工在內。 SpaceX之前就曾投資xAI 20億元，特斯拉日前也表示在xAI最近一輪的募資中投資了20億元。

SpaceX是馬斯克商業帝國的明珠之一，是全球價值最高的私營企業之一。根據華爾街日報的報導，該公司最近與銀行接觸頻繁，計畫在夏季IPO。