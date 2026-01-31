Meta華裔科學家回中探親返美遭拒 持O-1傑出人才簽證也沒用

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普政府收緊移民政策後，有些持有合法簽證的旅客，也遭拒絕入境。(美聯社)
在臉書(Facebook)母公司Meta的「Meta超級智能實驗室」(Meta Superintelligence Lab)擔任研究科學家(Research Scientist)的華裔科學家王梓帆(Zifan Wang)上個月到中國探親之後，返美時持O-1傑出人才簽證再入境卻遭拒。

王梓帆日前在社群媒體X平台發文寫道，在美國求學與工作大約七年，但現在不得不從舊金山搬到倫敦發展。

王梓帆26日的X貼文迄今已超過120萬瀏覽人次。他在文中寫道，將從舊金山搬到倫敦，很期待與在倫敦從事人工智慧(AI)與AI安全的朋友交流。

他寫道，上個月回中國探親之後，O-1簽證再入境申請遭拒，無法在旅程結束後回到美國，「這實在出乎意料，非常不可思議。」

發文最後幽默提問：「要如何迅速融入英式薯條(chips)稱呼以及左側駕駛呢？」

華府智庫「進步研究院」(Institute for Progress)共同創辦人史塔普(Alec Stapp)27日轉發王梓帆貼文並寫道，王梓帆擁有卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)電子與電腦工程博士學位，學術研究論文曾被引用6900次，是Meta的機器學習研究科學家，卻因為簽證再入境遭到美國拒絕而被迫搬去英國。

史塔普寫道：「我們正在導致我們的人才外流(brain draining)。」

O-1簽證是美國專為在科學、藝術、教育、商業或體育領域擁有「傑出才能」(Extraordinary Ability)國際人才設置的非移民工作簽證，旨在吸引各領域頂尖人士赴美工作，沒有名額限制，不需要抽籤。由於審核標準極高，O-1簽證經常被冠上「愛因斯坦簽證」(Einstein Visa)稱號。

臉書(Facebook)母公司Meta。示意圖。(美聯社)
