竊AI機密圖利2中國公司 華裔前Google工程師定罪

編譯林思牧／綜合報導
谷歌前工程師丁林偉被控竊取公司AI機密，多項重罪罪名成立，面臨長期監禁。(路透)
1月29日被聯邦陪審團裁定有罪的谷歌前科技工程師丁林偉(Linwei Ding，又名Leon Ding)，司法部30日公布案情大綱，他面臨七項竊取商業機密罪，每個罪名最高10年監禁，以及七項經濟間諜罪名，每項最高15年監禁。他將於2月3日再次出庭。

聖荷西信使報引述司法部發布的訊息：38歲的丁林偉在灣區一個聯邦法院經過11天的審判後被陪審團定罪。陪審團認定丁林偉犯有七項經濟間諜罪和七項竊取商業機密罪。陪審團認定，丁林偉竊取了數千頁包含Google人工智慧相關商業機密的機密資訊。

聯邦檢察官米薩基安(Craig Missakian)在聲明中表示：「矽谷處於人工智能創新的前沿，開創性的變革性工作推動經濟增長並加強國家安全。陪審團傳遞了一個明確的信息：竊取這項寶貴技術的行為不會逍遙法外。」

聯邦調查局(FBI)對此事展開調查，並獲取起訴和定罪丁林偉所需的全部資訊。FBI主管此案的資深探員佛馬尼(Sanjay Virmani)表示：「竊取和濫用先進人工智慧技術為中華人民共和國謀利，威脅到我們的技術優勢和經濟競爭力。」

起訴書指出，中國公民丁林偉竊取了谷歌的商業機密並將其轉移到其個人谷歌雲端帳戶。起訴書還指出，丁林偉在為位於山景城的Google公司工作期間，已秘密地與兩家中國科技公司建立了聯繫。

司法部援引庭審中提供的證據稱：「大約在2022年5月至2023年4月期間，丁林偉在谷歌任職時從谷歌網絡中竊取了超過2000頁包含谷歌人工智能商業機密的機密信息。」

證據顯示，丁林偉曾參與一家中國科技公司的技術長職位洽談，並擔任另一家中國科技公司的代理執行長。司法部援引庭審中提供的證據稱：「丁林偉在多次向潛在投資者發表的聲明中聲稱，他可以通過複製和修改谷歌的技術來構建人工智能超級計算機。」

庭審證據披露，丁林偉的目標是幫助中國大幅提升其人工智慧能力。審判證據顯示，丁林偉於2023年12月下載了被盜的商業機密，而就在兩周後，他便從谷歌辭職。

司法部表示：「審判中展示的證據表明，丁林偉意圖通過協助開發人工智能超級計算機以及合作研發定制機器學習晶片，使中國政府控制的兩家實體受益。」

谷歌 司法部 人工智能

