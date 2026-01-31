川普政府在多州工業區收購倉庫 建大規模拘留中心

國土安全部在多州購買廢棄廠房，改建移民拘留中心。(美聯社)

華盛頓郵報30日報導，川普政府在多州工業區購買倉庫，建立大規模拘留中心網絡，當地居民感到不安，引發物流資源與人道主義等質疑。根據房地產交易紀錄，國土安全部本月以1.02億元在馬里蘭州威廉波特(Williamsport)買下一座倉庫，又花了7000萬元在亞利桑納州瑟普萊斯(Surprise)買下倉庫。

根據聯邦政府計畫，新澤西州 羅克斯伯里(Roxbury)一棟工業建築將改建為移民 拘留中心。廠址抽取地下水來自附近小鎮，每日用水量幾乎接近上限。

另一處拘留中心預定地位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的一處倉庫，估計容納1500人，距離小學、五旬節教會只一哩多。

紐約州切斯特(Chester)原為汽車零件配送中心的一處設施也將改建為拘留中心。這個地點夏季時期高溫難耐，曾在配送中心上班的勞工形容，感覺就像困在鋁製棚屋裡。

移民和海關執法局(ICE )計畫把分布於23個城鎮工業區裡的建築設施改建為拘留中心，總計容納8萬人。

密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)一座倉庫將改建為容納7500人的拘留中心計畫在媒體曝光後，市長盧卡斯(Quinton Lucas)對拘留中心是否違反人道主義提出質疑。堪薩斯市市議會在15日會議裡通過決議，為所有非市府的拘留中心興建發布效期五年禁止令。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)國家監獄計畫(National Prison Project)移民拘留倡議律師趙賢惠(Eunice Hyunhye Cho，音譯)指出，ICE選中的某些工業倉庫如果要達到聯邦法律對移民拘留中心的規定，改建成本可能相當昂貴，而且充滿挑戰。舉例來說，拘留中心必須設有負壓通風的特殊隔離房，做為患有肺結核等疾病的患者使用。

趙賢惠指出，要把倉庫改造成能確保空氣傳播疾病不會散布，恐怕難度極高。