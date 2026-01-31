慶建國250周年 華府街道將舉辦賽車 路線包括賓州大道

川普宣布，為慶祝建國250周年，將把賽車跑道搬到華府街頭，圖為著名的印第安那波里斯賽場。(路透)

川普 總統30日宣布，作為慶祝美國建國250周年活動的一部分，2026年夏天將在首都華盛頓街道，舉辦一場印第賽車 (IndyCar)。他並且表示對於賽車以接近200哩的時速，從白宮前面呼嘯而過的景象，充滿期待。

川普在印第安納波利斯賽車場(Indianapolis Motor Speedway)兼車隊老闆潘斯基(Roger Penske)的見證下，簽署一項行政命令，將這項包含了NASCAR賽車在內的賽事，訂在8月23日舉行。

「這太令人興奮了，」川普說，「我喜歡賽車。雖然我沒太多時間看比賽，但我真的很喜歡賽車。」

潘斯基表示：「對我們來說，沒有比用此方法把汽車和速度帶到哥倫比亞特區，並有機會在這裡駕駛我們的印地賽車，更好的做法了。」

根據印第賽車官方新聞稿，華府 賽道將會經過國家廣場(National Mall)，行政命令給予運輸部和內政部兩周的時間，設計出一條穿越華府，且「適合舉辦印第賽車街道賽，能展現我們首都的雄偉壯麗，好用來慶祝美國獨立250周年」的路線。

出席白宮簽署儀式的運輸部長達菲(Sean Duffy)激動的說：「想像一下，以每小時190哩的速度，沿著賓州大道(Pennsylvania Avenue)行駛，這將會非常瘋狂。」

川普也敦促主辦單位，即使面臨後勤支援的困難，也要選出最棒的華府比賽路線；「我說，選出最棒的地點，這很重要，」川普說，「即使會更難獲得批准，也要選擇絕對最佳的地點。」

主辦單位表示，他們長期以來一直遊說國會議員授權在華盛頓舉辦公路賽，但此前一直未能成功；運輸部長達菲詢問上一次在首都舉辦公路賽是什麼時候，被告知是在1801年第三任總統傑弗遜任期內，但當年賽的是馬。

「現在我們要舉行一場真正的賽車了，」達菲表示，指出民眾可以免費參與這項賽事，並說，「自由、美國、速度，以及公路賽。這才是真正的美國精神。」