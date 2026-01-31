傳勞工部長與隨扈婚外情並濫用公帑 川普「支持部長」

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
現年57歲的勞工部長洛莉·查維斯德瑞默涉嫌濫用公帑、與隨扈之間有「不當關係」，目前正接受內部調查。(美聯社)
現年57歲的勞工部長洛莉·查維斯德瑞默涉嫌濫用公帑、與隨扈之間有「不當關係」，目前正接受內部調查。(美聯社)

多家媒體報導，現年57歲的勞工部長查維斯德瑞默(Lori Chavez-DeRemer)涉嫌濫用公帑、與隨扈之間有「不當關係」，目前正接受內部調查；參議院司法委員會主席、共和黨參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)28日為此致函查維斯德瑞默，要求她對這些「不當關係」指控，作出解釋。

彭博(Bloomberg)最先報導葛拉斯理去函查維斯德瑞默的內容；葛拉斯理質問查維斯德瑞默，外傳她藉利用出差機會「進行私人享樂，讓納稅人埋單」，在參院確認任命後不久，就帶下屬前往俄勒岡州一家脫衣舞俱樂部慶功，還與一名隨扈有婚外情。

葛拉斯理要求查維斯德瑞默在2月11日前，回信說明是否確有其事；若指控屬實，將「嚴重違反公眾信任」。

勞工部通常是由參院衛生教育勞工退休金委員會(HELP Committee)負責監督，但葛拉斯理過去常對濫用納稅人金錢或個人不當行為等超出司法委員會直接管轄範圍的案件，要求調查。

紐約郵報(New York Post)1月上旬報導，勞工部監察長辦公室收到多起有關查維斯德瑞默、以及她的幕僚長韓智勳(Jihun Han，音譯)和副手賴特(Rebecca Wright)的投訴，已立案調查，結果發現了更多證據，還收到更多投訴。

這些投訴包括他們去脫衣舞俱樂部、在部長辦公室「藏匿」酒水等等。紐約時報也曾報導，韓智勳和賴特被人指控試圖拿政府撥款幫助查維斯德瑞默實現政治野心。

消息人士透露，紐約郵報報導內部調查幾天後，韓智勳和賴特已被停職；該隨扈也在16日被停職。

不過，白宮仍公開力挺查維斯德瑞默。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普「了解內部調查，他支持部長，認為她在勞工部為美國工人做出卓越貢獻。」

查維斯德瑞默的私人律師奧伯海登(Nick Oberheiden)聲明表示，「部長知道葛拉斯利參議員的要求，正全力配合中。目前尚未得出任何結論，程序合理的公正審計，將有助處理全案。」

