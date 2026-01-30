Open AI找金主 亞馬遜有意投資500億

柏林28日一場強調「安全使用人工智慧」的活動中，一名參與者(圖左下)戴著印有OpenAI執行長奧特曼的面具。OpenAI正在尋求1000億元的新資金。(歐新社)

OpenAI 正在尋求上看1000億元的新資金，這輪融資可能使公司估值達到8300億元，而知情人士透露，亞馬遜 正在洽談向OpenAI 投資多達500億元。

華爾街日報報導，OpenAI目前正在考慮首次公開發行股票(IPO)，亞馬遜的投資將是OpenAI本輪融資出資最高的公司；軟銀(SoftBank)也正洽談向OpenAI追加最多300億元的投資，將進一步擴大其持股規模。OpenAI也計畫從中東主權財富基金及其他創投基金籌集資金，現投資者包括Thrive Capital、Khosla Ventures和阿布達比科技投資基金MGX。

知情人士透露，亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)正在主導與OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)的談判，具體條款仍在商議中。

若達成協議，將進一步深化OpenAI與亞馬遜的合作關係。OpenAI長期以來依賴微軟的伺服器，但去年11月其與亞馬遜雲端事業AWS達成協議，將在未來幾年內購買價值380億元的運算服務。OpenAI已籌集數百億元資金，用於支付訓練人工智慧(AI)系統的巨額運算成本，並在競爭激烈的市場中留住頂尖研究人才。OpenAI近期還宣布將推出廣告業務，以期開闢新的收入來源。

亞馬遜則多方投資AI新創，包括OpenAI的競爭對手Anthropic，兩家公司也有著密切聯繫。截至2024年底，亞馬遜已向Anthropic投資80億元，是其主要模型Claude AI的供應商之一，亞馬遜也在印第安納州為Anthropic建造了一個價值110億元的資料中心園區。亞馬遜投資AI除了用於服務客戶，也用於內部應用，不過大力投資AI基礎設施的同時亦在削減內部成本。28日宣布將裁減約1萬6千名公司員工；去年10月也曾裁員約1萬4000人。知情人士曾透露，亞馬遜的計畫是削減10%員工；不過執行長賈西形容此舉是為了重振公司文化的活力，而非節省成本。