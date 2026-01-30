受Labubu、TikTok影響 美年輕人不認為中國像「大惡狼」

南加一輛醒目的特斯拉Cybertruck，車身彩繪一隻Labubu。美國年輕人接觸TikTok、Labubu等，多不認為中國像隻「大惡狼」。(本報資料照／記者張宏攝影)

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment forInternational Peace)一項最新調查顯示，近三分之二受訪美國人表示，中國的實力與影響力現在已追上甚至超過美國；美國年輕人認為中國已超越美國的比率，是65歲以上者的兩倍。

Axios新聞網指出，政治失能、經濟壓力與文化交流，逐漸重塑年輕世代衡量全球實力及美國地位。

智庫「芝加哥全球事務委員會」(Chicago Councilon Global Affairs)專家卡夫拉(Craig Kafura)說，年輕美國人更傾向不認為美國優越，年輕人接觸中國，更多是透過Labubu玩偶及TikTok等創新產品；在他們眼裡，中國愈來愈不像過去描繪的「巨大惡狼」。

他說跨文化交流讓年輕世代接觸到其他國家的社福制度，「任何有國際旅行經驗、搭乘過公共運輸的人，都會產生類似想法」。

調查顯示，59%美國人認為，美國只是眾多強權之一，而非全球最強大國家；認為美國仍最強大者僅41%。

64%受訪者表示，中國目前的全球實力和影響力與美國不相上下甚至超越。

美國民眾對兩國實力與影響力認知存在世代差異。18到29歲受訪者43%認為中國實力與影響力已與美國相當，25%認為已超越美國；65歲以上者49%認為兩國旗鼓相當，12%認為中國已超越美國。

30至44歲44%認為兩國實力相當、21%認為中國已超越；45至64歲中45%認兩國相當，19%認為中國超前。

當問及中國在哪些方面有優勢時，63%受訪者表示中國在科技方面優於美國；值得注意的是74%的受訪民主黨 人、62%的獨立人士和52%共和黨 人都同意此觀點，顯示跨黨派受訪者普遍認為中國在科技領域處於領先地位。

認為中國在經濟方面有優勢者為42%、文化有優勢者29%、軍事有優勢者僅21%；16%受訪者認為中國在前述各領域均無優勢。

當問法改為「中國需要多久才能超越美國」時，47%受訪者認為中國已超越或將在五年內超越美國，認為永遠無法趕上者只有26%。

卡內基國際和平基金會2025年11月24到12月1日委託民調 機構輿觀(YouGov)以全美樣本訪查1500名18歲以上成年人，信心水準正負2.96個百分點。

