我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

「梅蘭妮亞」紀錄片上映 透過第一夫人視角 見證重返白宮前20天

記者胡玉立／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞·川普與她參與製作的紀錄片「梅蘭妮亞」廣告；這部電影29日晚間在華府甘迺迪中心舉行首映，隔日在全球1600個影廳上映。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞·川普與她參與製作的紀錄片「梅蘭妮亞」廣告；這部電影29日晚間在華府甘迺迪中心舉行首映，隔日在全球1600個影廳上映。(路透)

由第一夫人梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)製作的紀錄片「梅蘭妮亞」(Melania)，29日晚間在甘迺迪中心首映，隔日將在全球各大影院上映。這部電影記錄了梅蘭妮亞與丈夫川普重返白宮前的20天。

梅蘭妮亞28日為紐約證券交易所按鈴開市之前說道：「我的新電影『梅蘭妮亞』提供了一個觀看美國重要階段—第47任總統就職典禮的窗口。這是史上第一次，人們透過即將上任的第一夫人視角，見證就職典禮前的20天種種。」

美聯社報導，現年55歲的梅蘭妮亞行事低調，即使來到了川普第二個任期，這位第一夫人對美國公眾而言，仍然有些神秘。

她說，這部電影將呈現她如何扮演如此重要角色，既兼顧商人、妻子和母親的多重身分，還要協調全家搬回白宮。她在電影預告片中說：「大家都想知道。所以，有了它。」

專家表示，這部紀錄片或許有助改善社會大眾對梅蘭妮亞的看法。費城聖約瑟夫大學歷史系教授西布利(Katherine Sibley)說：「我認為這某種程度上是為了提升、塑造或完善她在美國民眾心目中的形象；畢竟，對美國民眾來說，她是個謎。」

紀錄片「梅蘭妮亞」在2024年12月開拍，全長近兩小時；由米高梅影業製作、據稱耗資4000萬元。梅蘭妮亞的長期顧問貝克曼(Marc Beckman)透露，去年她多次離開華府，全身心投入製作這部紀錄片，深度參與紀錄片製作各環節。

該片30日將在全球約1600家戲院上映，其中美國約有1500家。29日晚間在甘迺迪中心舉行首映典禮，當天全美有21家影院同步播出，邀請嘉賓觀看，為影片宣傳造勢。院線下檔後，將改在亞馬遜Prime Video串流服務獨家播出。

目前不清楚梅蘭妮亞將從這部紀錄片獲得多少報酬，也不清楚她將如何使用電影收益。專家表示，第一夫人參與電影拍攝計畫是美國歷史上創舉，但川普家族對娛樂事業並不陌生。

俄亥俄大學歷史系榮譽教授傑利森(Katherine Jellison)表示，「據我所知，她是第一位因拍攝關於自己的紀錄片而獲得高額報酬的第一夫人；川普家族總是打破常規。」

梅蘭妮亞 川普 甘迺迪中心

上一則

報稅新規：加班費、小費免稅 勞工須自行計算

下一則

華府機場空難周年 家屬、救難人員追悼 67人罹難慘況記憶猶新

延伸閱讀

梅蘭妮亞紀錄片「重返白宮前20天」 第一夫人可能獲高額報酬

梅蘭妮亞紀錄片「重返白宮前20天」 第一夫人可能獲高額報酬
抵制川普接掌甘迺迪中心 作曲家菲利浦葛拉斯取消交響樂演出

抵制川普接掌甘迺迪中心 作曲家菲利浦葛拉斯取消交響樂演出
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

「梅蘭妮亞」紀錄片1/30上映 看她在川普就職前20天生活

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」