金融家慨捐1億元 提供美國奧運選手每人20萬元退休保障

金融業者史蒂文斯(Ross Stevens)大手筆捐款，資助美國奧運 及帕運代表隊選手，無論成績如何，每位運動員至少享有20萬元的退休保障。

史蒂文斯捐款總額1億元，目的是為選手的職業生涯提供更多保障。

華爾街 日報報導，美國是歷屆奧運奪牌最多的國家，但國家代表隊選手不接受政府的直接金錢支助，主要依靠來自企業贊助或轉播權利金分配。

從下個月義大利米蘭-柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運開始，一直到2032年布里斯本(Brisbane)奧運，每一名美國隊奧運及帕運選手，無論比賽成績如何，可獲得20萬元的獎金保障。

這筆獎金將分兩次發放，其中10萬元在選手年滿45歲或是距離首次獲得奧運資格屆滿20年時發放，以較晚的時間點為準；剩下10萬元為選手過世之後發放給家屬。

值得注意的是，這筆獎勵可以累計。為了鼓勵運動員持續代表國家比賽，每參加一次奧運就可獲得一筆20萬元獎金，參加次數愈多鼓勵金愈高。

由於美國有許多身價不菲的職業運動員，財星雜誌(Fortune)報導，因此這項計畫設有排富條款，年收入超過100萬元的運動員不具資格。

美國奧運及帕運委員會(USOPC)獲得國會授權，代表美國籌組奧運國家隊，但在財務上並未獲得政府資助，該機構的主要收入來自於轉播權利金與企業贊助。

史蒂文斯是Stone Ridge Holdings Group金融服務公司創辦人兼執行長，他這次捐出1億元，是美國奧運及帕運委員會史上最大單筆捐款。

華爾街日報指出，許多奧運強國都為選手提供職涯保障，如俄羅斯與中國都有退休津貼或終身年金；南韓依獎牌提供退休金 ；澳洲近日宣布，國手每參加一屆奧運可獲得相當於2.2萬美元退休補助。

美國現行制度，奧委會靠募款發放奪牌獎金，每面金牌為3萬7500元、銀牌2萬2500元、銅牌1萬5000元。