我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

金融家慨捐1億元 提供美國奧運選手每人20萬元退休保障

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金融業者史蒂文斯大手筆捐款1億元，資助美國奧運及帕運代表隊選手，每位運動員無論成績如何，至少享有20萬元的退休保障。圖為2024年巴黎奧運開幕式，美國代表隊搭乘遊艇在塞納河上遊行。(美聯社)
金融業者史蒂文斯大手筆捐款1億元，資助美國奧運及帕運代表隊選手，每位運動員無論成績如何，至少享有20萬元的退休保障。圖為2024年巴黎奧運開幕式，美國代表隊搭乘遊艇在塞納河上遊行。(美聯社)

金融業者史蒂文斯(Ross Stevens)大手筆捐款，資助美國奧運及帕運代表隊選手，無論成績如何，每位運動員至少享有20萬元的退休保障。

史蒂文斯捐款總額1億元，目的是為選手的職業生涯提供更多保障。

華爾街日報報導，美國是歷屆奧運奪牌最多的國家，但國家代表隊選手不接受政府的直接金錢支助，主要依靠來自企業贊助或轉播權利金分配。

從下個月義大利米蘭-柯蒂納(Milan-Cortina)冬季奧運開始，一直到2032年布里斯本(Brisbane)奧運，每一名美國隊奧運及帕運選手，無論比賽成績如何，可獲得20萬元的獎金保障。

這筆獎金將分兩次發放，其中10萬元在選手年滿45歲或是距離首次獲得奧運資格屆滿20年時發放，以較晚的時間點為準；剩下10萬元為選手過世之後發放給家屬。

值得注意的是，這筆獎勵可以累計。為了鼓勵運動員持續代表國家比賽，每參加一次奧運就可獲得一筆20萬元獎金，參加次數愈多鼓勵金愈高。

由於美國有許多身價不菲的職業運動員，財星雜誌(Fortune)報導，因此這項計畫設有排富條款，年收入超過100萬元的運動員不具資格。

美國奧運及帕運委員會(USOPC)獲得國會授權，代表美國籌組奧運國家隊，但在財務上並未獲得政府資助，該機構的主要收入來自於轉播權利金與企業贊助。

史蒂文斯是Stone Ridge Holdings Group金融服務公司創辦人兼執行長，他這次捐出1億元，是美國奧運及帕運委員會史上最大單筆捐款。

華爾街日報指出，許多奧運強國都為選手提供職涯保障，如俄羅斯與中國都有退休津貼或終身年金；南韓依獎牌提供退休金；澳洲近日宣布，國手每參加一屆奧運可獲得相當於2.2萬美元退休補助。

美國現行制度，奧委會靠募款發放奪牌獎金，每面金牌為3萬7500元、銀牌2萬2500元、銅牌1萬5000元。

奧運 退休金 華爾街

上一則

5關鍵提高信評 760分可爭取貸款最低利率

下一則

槍殺報警非裔婦 伊州白人警察遭判刑20年 向被害者家屬道歉

延伸閱讀

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班

川普下令重開委內瑞拉空域 美航擬恢復飛往該國航班
歐盟與印度簽FTA有何意？克魯曼：世界訴請與美「離婚」

歐盟與印度簽FTA有何意？克魯曼：世界訴請與美「離婚」
他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障

他霸氣捐款 美國奧運選手不論成績每人享20萬元保障
NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

NBA／哈利伯頓回憶巴黎奧運內心戲 發現竟是自己上不了場

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」