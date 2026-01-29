我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞紀錄片「重返白宮前20天」首映 可能獲高額報酬

復出無望？趙薇「空降」直播間 10分鐘後黑屏了

與查克柏格是哈佛同窗 聖荷西市長馬漢宣布參選加州州長

中央社舊金山29日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷大城聖荷西市長馬漢宣布投入競爭激烈的加州州長選戰，他表示動念參選是受到妻子的鼓舞。(路透)
矽谷大城聖荷西市長馬漢宣布投入競爭激烈的加州州長選戰，他表示動念參選是受到妻子的鼓舞。(路透)

與北加州台灣社群友好的矽谷大城聖荷西（San Jose）市長馬漢，今天正式宣布投入競爭激烈的加州州長選戰。他表示，加州表現仍有進步空間，「可以做得更好」；馬漢的加入使參選加州州長的民主黨人數增至9人。

馬漢（Matt Mahan）今天在社群平台X發文，正式宣布參選加州州長，並表示動念參選州長是受到妻子的鼓舞，「她相信，我可以幫助我們的孩子，幫助聖荷西，也幫助加州。」馬漢寫道：「我們可以做得更好…因為我們正在聖荷西證明這一點。」

他表示，投入競選是為了讓政府重新聚焦，為了賦予城市成功所需工具，為了證明「對抗分裂最有力的方式就是拿出實際成果」，也為了證明加州可以再次運作。

43歲的馬漢進入政壇前為一名創業家，是Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）哈佛大學時期的同學。他2023年就任聖荷西市長，為民主黨內偏溫和派的政治人物，曾直言批評現任州長紐森（Gavin Newsom）政府，過度關注網路攻防，未能專注實際解決加州面臨的核心問題，例如住房危機、公共安全及無家可歸者等問題。

日前，37歲的美國公民古德（Renee Nicole Good）遭美國移民暨海關執法局（ICE）探員開槍致死。馬漢公開表示，執法人員不能扮演法官、陪審團和行刑者的角色。

馬漢與台灣社群關係良好，舊金山灣區不少台僑對他的參選表達支持。

根據加州「信使新聞」（The Mercury News），馬漢是這場競爭激烈選戰的第9位民主黨參選人。目前民主黨陣營支持度分散，尚未有人在民調中明顯領先。距離初選剩下不到6個月，馬漢在全州、特別是選民最多的南加州，建立知名度的時間十分有限。

「信使新聞」報導，馬漢有信心，認為真正能讓人脫穎而出的是解決問題的方案，並指目前的參選人都在沿用同一套劇本。馬漢也說，「我競選主打的是加州的未來，我提出的是具體、真正可行的解決方案」。

加州 民主黨 聖荷西

上一則

美參院外委會審台灣主權法案 議員各持立場最終擱置

延伸閱讀

聖荷西刺激房市 批准三項住房措施

聖荷西刺激房市 批准三項住房措施
聖荷西2012年槍擊案有進展 男涉殺人被捕

聖荷西2012年槍擊案有進展 男涉殺人被捕
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名
聖荷西去年交通死亡人數 13年來新低

聖荷西去年交通死亡人數 13年來新低

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見

4星座2026人生重開機 他長久努力終於被看見
好市多會員這10項福利 易被忽略

好市多會員這10項福利 易被忽略