AI加速組織精簡 亞馬遜再裁1.6萬人 近3個月就炒3萬人

亞馬遜大裁1.6萬名員工，利用AI加速組織精簡，也有利財報。（美聯社）

電商巨人亞馬遜 （Amazon）宣布，將解聘約1.6萬名企業部門員工，等於在三個月內裁汰3萬人，在人工智慧（AI ）競爭加劇之時精簡組織。在此同時，物流巨擘優比速（UPS）也宣布新一輪營運重整計畫，隨著逐步減少與亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。

亞馬遜資深副總裁賈蕾蒂28日說，公司將進行「組織調整」，縮減層級並化繁為簡，將影響約1.6萬個企業職務，「大多數」美國員工有90天緩衝期可尋求內部調職，或支領遣散費。

賈蕾蒂說，亞馬遜不打算每隔數月就宣布大規模裁員 ，但會持續「適時做調整」。

亞馬遜去年10月宣布裁員1.4萬人，最新行動將使迄今宣布的裁員數累積到3萬人。執行長賈西表明要精簡管理層人事，去年更提醒員工AI將促進自動化，導致總人力縮減。

截至去年9月30日止，亞馬遜總雇員約157萬人，多數是倉儲員工。企業部門約僱用35萬人，意味該部門約4.6%的員工受新一波裁員影響。

賈蕾蒂也表示，在攸關公司未來的策略性領域會持續招聘和投資。就在宣布裁員前一天，亞馬遜表示，將關閉全美57家Fresh實體商店，以及15家無人便利商店Amazon Go，集中資源投資成長型領域，包括生鮮雜貨同日送達服務拓點，並擴大高檔超市Whole Foods的營運。

亞馬遜精簡人力反映美國科技業大勢所趨，大型科技公司正裁員數千人，同時提高AI投資。例如，微軟去年宣布，將裁減員1.5萬個職務。AI也驅動Meta一波裁員，因自動化取代了部分職務。

UPS財務長戴克斯則是27日在財報後電話會議表示，隨著大客戶亞馬遜的業務量下滑，預計削減約2500萬小時的總營運工時，受影響者以全職司機與包裹處理人員為主，裁員規模約占全球49萬名員工的6%。