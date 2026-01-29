我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

AI加速組織精簡 亞馬遜再裁1.6萬人 近3個月就炒3萬人

編譯湯淑君、季晶晶／綜合報導
亞馬遜大裁1.6萬名員工，利用AI加速組織精簡，也有利財報。（美聯社）
亞馬遜大裁1.6萬名員工，利用AI加速組織精簡，也有利財報。（美聯社）

電商巨人亞馬遜（Amazon）宣布，將解聘約1.6萬名企業部門員工，等於在三個月內裁汰3萬人，在人工智慧（AI）競爭加劇之時精簡組織。在此同時，物流巨擘優比速（UPS）也宣布新一輪營運重整計畫，隨著逐步減少與亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。

亞馬遜資深副總裁賈蕾蒂28日說，公司將進行「組織調整」，縮減層級並化繁為簡，將影響約1.6萬個企業職務，「大多數」美國員工有90天緩衝期可尋求內部調職，或支領遣散費。

賈蕾蒂說，亞馬遜不打算每隔數月就宣布大規模裁員，但會持續「適時做調整」。

亞馬遜去年10月宣布裁員1.4萬人，最新行動將使迄今宣布的裁員數累積到3萬人。執行長賈西表明要精簡管理層人事，去年更提醒員工AI將促進自動化，導致總人力縮減。

截至去年9月30日止，亞馬遜總雇員約157萬人，多數是倉儲員工。企業部門約僱用35萬人，意味該部門約4.6%的員工受新一波裁員影響。

賈蕾蒂也表示，在攸關公司未來的策略性領域會持續招聘和投資。就在宣布裁員前一天，亞馬遜表示，將關閉全美57家Fresh實體商店，以及15家無人便利商店Amazon Go，集中資源投資成長型領域，包括生鮮雜貨同日送達服務拓點，並擴大高檔超市Whole Foods的營運。

亞馬遜精簡人力反映美國科技業大勢所趨，大型科技公司正裁員數千人，同時提高AI投資。例如，微軟去年宣布，將裁減員1.5萬個職務。AI也驅動Meta一波裁員，因自動化取代了部分職務。

UPS財務長戴克斯則是27日在財報後電話會議表示，隨著大客戶亞馬遜的業務量下滑，預計削減約2500萬小時的總營運工時，受影響者以全職司機與包裹處理人員為主，裁員規模約占全球49萬名員工的6%。

亞馬遜 裁員 AI

上一則

美企「不招人不裁人」 上月僅增5萬工作 勞工求職焦慮

下一則

國稅局經費若斷炊 一種報稅方式有機會直接退稅

延伸閱讀

挪威主權基金減碼台積、Nvidia 但增持這家

挪威主權基金減碼台積、Nvidia 但增持這家
AI需求續噴 ASML訂單創新高 上調全年財測

AI需求續噴 ASML訂單創新高 上調全年財測
亞馬遜裁員1.6萬人 聚焦AI自動化調整疫情期擴編

亞馬遜裁員1.6萬人 聚焦AI自動化調整疫情期擴編
轉型發展AI 圖片社群網站Pinterest裁員15%

轉型發展AI 圖片社群網站Pinterest裁員15%

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦