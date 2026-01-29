我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

美企「不招人不裁人」 上月僅增5萬工作 勞工求職焦慮

記者顏伶如／綜合報導

最近一波波裁員潮，讓勞工對就業市場前景感到愈來愈焦慮。美聯社報導，經濟學家指出，受到經濟不確定影響，如今美國企業大致處於「不招人也不裁人」的停滯狀態，上個月全國僅增加5萬個工作，低於2025年11月的5萬6000個新增工作。

不過，無論在任何產業，都有愈來愈多企業宣布裁員，原因包括川普關稅、通膨高漲導致營運成本提高，以及消費者花錢模式改變等。消費者對於美國經濟展望的看法，近來跌至2014年以來最低點。

某些企業開始縮減人力，把資金轉向發展人工智慧(AI)，並把人工智慧納入企業重組計畫當中。除了私人企業之外，川普政府去年裁撤數千聯邦雇員，其中許多人被迫另覓新職，這些因素都讓現今勞工對於尋找穩定工作感覺更加緊張。

除了亞馬遜(Amazon)、國際快遞優比速(UPS)之外，不少知名企業過去這段期間陸續裁員。

泰森食品(Tyson Foods)2025年底關閉內布拉斯加州列星頓(Lexington)一座雇有3200名員工的工廠。居民僅約1萬1000人的小鎮，將近三分之一人口面臨失業。

電腦製造商惠普公司(HP)去年11月宣布將裁員4000人到6000人。通訊巨擘威瑞森(Verizon)同樣在11月開始裁員，計畫將裁撤1萬3000名員工。

為了精減成本，瑞士食品巨頭雀巢公司(Nestle)10月中旬宣布，未來兩年全球將共計裁員1萬6000人。

丹麥製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)去年9月宣布將縮減大約11%人力，也就是裁撤9000名員工。旗下產品包括糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)、Wegovy的諾和諾德說，裁員是企業重組的一部分。

晶片製造商英特爾(Intel)營運陷入困境後力圖重振，已經裁撤數千個職位。英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)去年表示，透過裁員以及人員自然流失，2025年底將擁有7萬5000名核心員工，低於2024年底的9萬9500人。

為了企業重組，寶潔公司(Procter & Gamble)2025年夏季表示未來兩年將裁員7000人，約占全球員工總數的6%。

裁員 英特爾 川普

上一則

SAT網路考卷外洩 中國網站兜售作弊軟體、秘笈

下一則

AI加速組織精簡 亞馬遜再裁1.6萬人 近3個月就炒3萬人

延伸閱讀

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？

英特爾股價跌倒 為何AMD還能「連9漲」一路往上跑？
18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期
英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真

英特爾股價貴得「不合理」：美國版台積電？太天真
合攻AI商機 英特爾、聯電傳世紀大合作

合攻AI商機 英特爾、聯電傳世紀大合作

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦