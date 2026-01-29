美企「不招人不裁人」 上月僅增5萬工作 勞工求職焦慮

最近一波波裁員 潮，讓勞工對就業市場前景感到愈來愈焦慮。美聯社報導，經濟學家指出，受到經濟不確定影響，如今美國企業大致處於「不招人也不裁人」的停滯狀態，上個月全國僅增加5萬個工作，低於2025年11月的5萬6000個新增工作。

不過，無論在任何產業，都有愈來愈多企業宣布裁員，原因包括川普 關稅、通膨高漲導致營運成本提高，以及消費者花錢模式改變等。消費者對於美國經濟展望的看法，近來跌至2014年以來最低點。

某些企業開始縮減人力，把資金轉向發展人工智慧(AI)，並把人工智慧納入企業重組計畫當中。除了私人企業之外，川普政府去年裁撤數千聯邦雇員，其中許多人被迫另覓新職，這些因素都讓現今勞工對於尋找穩定工作感覺更加緊張。

除了亞馬遜(Amazon)、國際快遞優比速(UPS)之外，不少知名企業過去這段期間陸續裁員。

泰森食品(Tyson Foods)2025年底關閉內布拉斯加州列星頓(Lexington)一座雇有3200名員工的工廠。居民僅約1萬1000人的小鎮，將近三分之一人口面臨失業。

電腦製造商惠普公司(HP)去年11月宣布將裁員4000人到6000人。通訊巨擘威瑞森(Verizon)同樣在11月開始裁員，計畫將裁撤1萬3000名員工。

為了精減成本，瑞士食品巨頭雀巢公司(Nestle)10月中旬宣布，未來兩年全球將共計裁員1萬6000人。

丹麥製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)去年9月宣布將縮減大約11%人力，也就是裁撤9000名員工。旗下產品包括糖尿病藥物胰妥讚(Ozempic)、Wegovy的諾和諾德說，裁員是企業重組的一部分。

晶片製造商英特爾 (Intel)營運陷入困境後力圖重振，已經裁撤數千個職位。英特爾執行長陳立武(Lip-Bu Tan)去年表示，透過裁員以及人員自然流失，2025年底將擁有7萬5000名核心員工，低於2024年底的9萬9500人。

為了企業重組，寶潔公司(Procter & Gamble)2025年夏季表示未來兩年將裁員7000人，約占全球員工總數的6%。