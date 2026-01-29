密州高速路冰封 135輛掃雪車救援

上周的冬季風暴在密西西比州凍雨成冰，密西西比大學校園冰封，學生走路小心翼翼。(美聯社)

南部多州持續籠罩在零度以下低溫且大規模停電情況尚未恢復，冰雪覆蓋道路導致高速公路嚴重癱瘓，車輛受困數小時；地方官員28日警告，許多民眾不得已留在家中，食物、藥品與取暖燃料迅速耗盡，情況日益惡化。

美聯社報導，密西西比州 北部在「傅恩」(Fern)冬季風暴過後成為重災區，州政府出動135輛掃雪車，派遣配備拖吊設備的國民兵，前往55號與22號州際公路，清理因冰雪與棄置車輛造成的交通堵塞。

密州平時少有嚴寒天氣，基礎設施與應變能力不足，數萬戶家庭與企業至今仍處於停電狀態，白天氣溫持續維持在冰點以下，夜間更為嚴寒。

27日起，多輛轎車與半掛卡車(semitrucks)在結冰的高速公路上單線行駛時，陸續堵車。官方尚未接獲人員傷亡通報，但受困駕駛身心壓力龐大。

一名78歲的女性受訪時回憶，她與友人在22號州際公路上受困逾14小時，一度擔心在車內凍死。

這是密州30多年來最嚴重的冬季風暴；截至28日，田納西州 與密西西比州仍有3萬500戶停電；倒塌斷裂的樹木與電線阻礙交通與修復工作，電力公司表示，最快周末才能全面復電。

在田納西州與密西西比州交界的哈丁郡(Hardin)地區，冰雪與倒樹讓道路難以通行，許多居民受困在停電、無暖氣的家中。

地方緊急管理主任拉蕾‧斯利格(LaRae Sliger)指出，原能勉強忍受數日停電的家庭，如今已撐不下去，瓦斯、木柴與煤油幾乎耗盡，糧食與飲用水嚴重不足。

密州艾爾康郡(Alcorn)的緊急單位自23日以來接獲2000多通「絕望的求助電話」，民眾通報食物、水與藥品短缺；當地體育館被改為避寒中心，暫時收容約200人。

高速公路癱瘓讓救援與物資運送更加困難，地方政府號召全功能車(ATV)的車主，主動遞送水、食物、毛毯與燃料給受困路上的駕駛。

氣象單位提醒，嚴寒天氣仍將持續；預報顯示，美東低溫恐維持至2月。