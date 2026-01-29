我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財報懶人包：Meta、微軟、特斯拉、三星電子一次掌握

鮑爾為什麼遲不表態是否留任Fed理事？

密州高速路冰封 135輛掃雪車救援

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上周的冬季風暴在密西西比州凍雨成冰，密西西比大學校園冰封，學生走路小心翼翼。(美聯社)
上周的冬季風暴在密西西比州凍雨成冰，密西西比大學校園冰封，學生走路小心翼翼。(美聯社)

南部多州持續籠罩在零度以下低溫且大規模停電情況尚未恢復，冰雪覆蓋道路導致高速公路嚴重癱瘓，車輛受困數小時；地方官員28日警告，許多民眾不得已留在家中，食物、藥品與取暖燃料迅速耗盡，情況日益惡化。

美聯社報導，密西西比州北部在「傅恩」(Fern)冬季風暴過後成為重災區，州政府出動135輛掃雪車，派遣配備拖吊設備的國民兵，前往55號與22號州際公路，清理因冰雪與棄置車輛造成的交通堵塞。

密州平時少有嚴寒天氣，基礎設施與應變能力不足，數萬戶家庭與企業至今仍處於停電狀態，白天氣溫持續維持在冰點以下，夜間更為嚴寒。

27日起，多輛轎車與半掛卡車(semitrucks)在結冰的高速公路上單線行駛時，陸續堵車。官方尚未接獲人員傷亡通報，但受困駕駛身心壓力龐大。

一名78歲的女性受訪時回憶，她與友人在22號州際公路上受困逾14小時，一度擔心在車內凍死。

這是密州30多年來最嚴重的冬季風暴；截至28日，田納西州與密西西比州仍有3萬500戶停電；倒塌斷裂的樹木與電線阻礙交通與修復工作，電力公司表示，最快周末才能全面復電。

在田納西州與密西西比州交界的哈丁郡(Hardin)地區，冰雪與倒樹讓道路難以通行，許多居民受困在停電、無暖氣的家中。

地方緊急管理主任拉蕾‧斯利格(LaRae Sliger)指出，原能勉強忍受數日停電的家庭，如今已撐不下去，瓦斯、木柴與煤油幾乎耗盡，糧食與飲用水嚴重不足。

密州艾爾康郡(Alcorn)的緊急單位自23日以來接獲2000多通「絕望的求助電話」，民眾通報食物、水與藥品短缺；當地體育館被改為避寒中心，暫時收容約200人。

高速公路癱瘓讓救援與物資運送更加困難，地方政府號召全功能車(ATV)的車主，主動遞送水、食物、毛毯與燃料給受困路上的駕駛。

氣象單位提醒，嚴寒天氣仍將持續；預報顯示，美東低溫恐維持至2月。

此外，本周末還將有一波北極冷空氣南下，卡羅來納州與維吉尼亞州降雪機率高；降雪機率低的地區，體感溫度仍極低，已知災情短期內恐難緩解。

上周的冬季風暴在密西西比州凍雨成冰，密西西比牛津市遭冰封，樹枝不堪堅冰重負，壓倒...
上周的冬季風暴在密西西比州凍雨成冰，密西西比牛津市遭冰封，樹枝不堪堅冰重負，壓倒電線，電力公司正在搶修。(美聯社)

密西西比州 田納西州 維吉尼亞州

上一則

國稅局經費若斷炊 一種報稅方式有機會直接退稅

延伸閱讀

金山市中心無預警停電 上千用戶受影響

金山市中心無預警停電 上千用戶受影響
防塗鴉 高速公路裝常春藤效果差

防塗鴉 高速公路裝常春藤效果差
「二師兄」掛電線上…無人機吊豬出包 全村停電10小時

「二師兄」掛電線上…無人機吊豬出包 全村停電10小時
美冬季風暴已7死 超百萬戶停電 1.7萬航班取消

美冬季風暴已7死 超百萬戶停電 1.7萬航班取消

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦