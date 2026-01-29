分析師：這波嚴寒 保險損失數十億元

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導

瑞銀集團(UBS)分析師發布報告指出，近期襲擊美國的大規模冬季風暴「傅恩」(Winter Storm Fern)估計將造成數十億元的保險損失；上一次高額的冬季風暴保險損失發生在2021年冬季，損失約150億元至200億元。

路透報導，這場強烈風暴導致中部和東部大部分地區被冰雪覆蓋，截至27日已在14個州通報至少38人死亡。

這場暴風雪從23日起變得猛烈，大雪癱瘓陸空交通，導致大量航班取消和停電；風雪26日減弱，但嚴寒天氣估計還會持續一段時間。

瑞銀分析師寫道，「對保險公司而言，商業財產和綜合保險、房屋及汽車保險可能會出現龐大損失。」 

巴倫周刊(Barron's)引述瑞銀分析師梅雷迪斯(Brian Meredith)的說法報導，冬季風暴傅恩造成的巨大損失雖然龐大，但不會比保險行業十年平均高出太多，而這或許是財產保險公司股票對這場風暴反應平淡的原因之一。

瑞銀表示，上次能與此匹配的事件發生在2021年的冬季風暴「烏里」(Uri)，當時對保險業造成150億元至200億元的巨額損失。

梅雷迪斯在報告中分析，2021年的「烏里」與日前的「傅恩」財損雖然接近，但兩場風暴略有不同；當年的烏里突襲讓德州措手不及，導致企業營運中斷而損失慘重。

過去幾年的災害損失加劇，由於財產損失擴大、業務中斷和責任索賠導致巨額賠付，嚴重侵蝕保險業的利潤。

天災發生後，往往需時數周才能確認精確的保險損失數額；瑞銀表示，此次冬季風暴造成的保險損失中，商業財損最多，其次是房屋保險和個人汽車保險。

商業財產損失通常發生在極寒天氣損害建築物導致營運中斷之際，如水管凍裂、屋頂損壞和長時間停電。

個人汽車索賠案件激增的原因，則包括結冰路面和低能見度導致的交通事故和車損。

保險 德州 暴風雪

