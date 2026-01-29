酷寒再一波 冬季版颶風可能襲美東

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導

美東地區仍在遭受酷寒肆虐，預計嚴寒天候至少持續到2月第一周；未來幾天，佛羅里達半島也將迎來零下低溫。與此同時，氣象學者正密切關注一個可能於30日至31日在南北卡羅來納州附近海域形成的「炸彈氣旋」(bomb cyclone)天氣系統，這個類似「冬季版颶風」的冬季風暴正在威脅大西洋沿岸，但移動路徑目前仍不明朗。

美聯社報導，國家海洋大氣管理局(NOAA)天氣預報中心氣象學者穆利納克斯(Peter Mullinax)表示，「大型冬季風暴似乎正向南北卡羅來納州襲來。」該風暴周末可能為南北卡羅來納州、喬治亞州北部和維吉尼亞州南部，帶來至少6吋降雪。

之後，風暴可能轉向，在31日至2月1日沿95號州際公路走廊行進，讓華府到波士頓一帶出現更多降雪，甚至癱瘓美國大部分地區交通。但氣象學者及預測模式目前尚未確定風暴最終走向；它也可能只是擦過前述地區，主要影響鱈魚角(Cape Cod_等地，甚至對陸地無害地進入海洋。

天氣頻道(Weather Channel)及其母公司氣象副總裁貝朗格(James Belanger)表示，「這個周末，南北卡羅來納州和維吉尼亞州沿海地區應該會有顯著降雪，問題是接下來風暴朝哪裡移動。」民間氣象學者、前NOAA首席科學家茂伊(Ryan Maue)表示，「對大西洋中部和北部地區來說，情況可好可壞；若真的沿著海岸線移動，就會是件大事。」

穆利納克斯指出，28日預測模型結果五花八門，29日各模型開始達成共識；在所有可能路徑中，「從華府到紐約的路徑可能最不確定」。

無論如何，這場風暴的風力將比最近這場大。穆利納克斯表示，即使華府一帶沒有降雪，這場風暴也會帶來強風，陣風時速可能達40哩，體感溫度將驟降至華氏零度。

茂伊表示，周末暴風雪過後，長期預報模型預測2月第一周結束時還會有另一場暴風雪來襲。撰寫過冬季風暴氣象學教科書的前國家氣象局長烏切利尼(Louis Uccellini )表示，美國東海岸暴風雪並不常見，但「往往一來就是一連串」。

北卡羅來納州 維吉尼亞州 暴風雪

