政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

報稅 季剛開始沒多久，就面臨國會若未能在30日午夜前通過撥款方案，部分政府機構將再度停擺，國稅局 （IRS）資金可能在31日到期斷炊的窘迫局面。稅務律師建議納稅人，今年應盡全力簡化報稅流程，採取電子報稅，以防萬一。國稅局過去則已提醒納稅人，政府停擺不代表不用報稅，納稅人仍應按正常時間表繳納稅款。

距離4月15日報稅最後期限剩下不到三個月，許多國人最關心的可能是：若政府長期停擺，會對他們的退稅 產生什麼影響？更何況，川普政府上台後，一再吹噓他們將提供國人「巨額」退稅。

Nexstar報導，回顧去年為期43天的政府停擺期間發生的事，已可預見若再次發生政府停擺僵局的可能結果。國稅局上回面臨政府停擺，曾在去年10月推出應急計畫，允許該機構繼續開展有限活動，但強制關閉實體服務中心。

至於在退稅方面，國稅局當時告知納稅人將不會發放退稅，只有一種情況例外：「提交1040表格的納稅人，若其電子申報稅表無誤，且退稅款項能被自動處理並直接存入銀行帳戶，退稅款項將會繼續發放。」

AB稅務律師事務所稅務律師布魯爾（Adam Brewer）認為，若30日出現部分政府停擺，國稅局應該仍會安排部分員工處理報稅和退稅事宜，尤其川普政府通過的「大又美法」（One Big Beautiful Bill Act），格外重視讓納稅人獲得比往年更多的退稅。

但布魯爾建議納稅人，為防萬一，今年國人應盡一切努力簡化報稅流程。他表示，「納稅人應盡量採取電子報稅，確保正確輸入銀行信息，以便及時收到所得稅退稅或繳納稅款，然後期盼不會遇到任何需要打電話聯繫國稅局人員的狀況。」

在國會為支出法案爭執不休之際，川普總統23日簽署的一項法案，為司法部、商務部、內政部、環保署、美國太空總署（NASA）和美國陸軍工程兵團，提供經費至本財年9月底。如果政府停擺，國稅局等機構可能斷炊。