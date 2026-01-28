我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

哥倫比亞小飛機墜毀釀15死 國會議員與候選人罹難

政府若周末停擺國稅局經費恐斷 影響報稅和退稅？

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國稅局上回面臨政府停擺，曾在去年10月推出應急計畫，允許該機構繼續開展有限活動，但強制關閉實體服務中心。(路透)
國稅局上回面臨政府停擺，曾在去年10月推出應急計畫，允許該機構繼續開展有限活動，但強制關閉實體服務中心。(路透)

報稅季剛開始沒多久，就面臨國會若未能在30日午夜前通過撥款方案，部分政府機構將再度停擺，國稅局（IRS）資金可能在31日到期斷炊的窘迫局面。稅務律師建議納稅人，今年應盡全力簡化報稅流程，採取電子報稅，以防萬一。國稅局過去則已提醒納稅人，政府停擺不代表不用報稅，納稅人仍應按正常時間表繳納稅款。

距離4月15日報稅最後期限剩下不到三個月，許多國人最關心的可能是：若政府長期停擺，會對他們的退稅產生什麼影響？更何況，川普政府上台後，一再吹噓他們將提供國人「巨額」退稅。

Nexstar報導，回顧去年為期43天的政府停擺期間發生的事，已可預見若再次發生政府停擺僵局的可能結果。國稅局上回面臨政府停擺，曾在去年10月推出應急計畫，允許該機構繼續開展有限活動，但強制關閉實體服務中心。

至於在退稅方面，國稅局當時告知納稅人將不會發放退稅，只有一種情況例外：「提交1040表格的納稅人，若其電子申報稅表無誤，且退稅款項能被自動處理並直接存入銀行帳戶，退稅款項將會繼續發放。」

AB稅務律師事務所稅務律師布魯爾（Adam Brewer）認為，若30日出現部分政府停擺，國稅局應該仍會安排部分員工處理報稅和退稅事宜，尤其川普政府通過的「大又美法」（One Big Beautiful Bill Act），格外重視讓納稅人獲得比往年更多的退稅。

但布魯爾建議納稅人，為防萬一，今年國人應盡一切努力簡化報稅流程。他表示，「納稅人應盡量採取電子報稅，確保正確輸入銀行信息，以便及時收到所得稅退稅或繳納稅款，然後期盼不會遇到任何需要打電話聯繫國稅局人員的狀況。」

在國會為支出法案爭執不休之際，川普總統23日簽署的一項法案，為司法部、商務部、內政部、環保署、美國太空總署（NASA）和美國陸軍工程兵團，提供經費至本財年9月底。如果政府停擺，國稅局等機構可能斷炊。

退稅 報稅 國稅局

上一則

美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職

下一則

分析師：美國這波嚴寒 保險損失數十億元

延伸閱讀

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數

川普點名南韓國會未過貿易協議 貝森特：批准前不算數
川普喊併加拿大 聽聽就好

川普喊併加拿大 聽聽就好
明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作

明州ICE執法致死案 川普再批市長不合作
聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦