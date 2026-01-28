蘋果庫克的政治平衡術失靈了？陷明州輿論風暴

蘋果公司執行長庫克。(美聯社)

蘋果公司（Apple）執行長庫克 近日因美國聯邦探員在明尼蘇達州明尼阿波利斯射殺護理師普雷蒂（Alex Pretti）事件，陷入輿論風暴。事件發生數小時後，他仍出席白宮 一場關於第一夫人梅蘭妮亞紀錄片的首映活動，引發公眾批評。兩天後，庫克才私下向員工表達自己「感到心碎」，並呼籲各方降溫。

庫克遲至周二在給員工的備忘錄中寫道，美國最強大的時刻，是「活出最高理想、以尊嚴與尊重對待每一個人，並擁抱共同的人性」。他並透露，已就此事與總統川普 溝通。

但批評者認為，庫峊在事件發生後的行程與沉默，與其過往塑造的社會公義倡議者形象並不相符。社群媒體上隨即湧現抵制蘋果產品的聲浪，更有用戶揚言轉用競爭對手Google的行動作業系統。

此事凸顯出庫克乃至整個科技業所面臨的艱難處境：一方面必須維繫與政府的關係以爭取商業利益，另一方面又需保持政治超然，以維護企業與個人形象，在兩者之間取得高度困難的平衡。

多年來，庫克一直被視為這種平衡策略的代表人物。他在川普任內為蘋果爭取到關稅豁免等實質利益，同時成功避免公司正面捲入政治紛爭。這套低調遊說、不公開對抗的作法，也是科技業高層的普遍做法。

與庫克出席同場白宮活動的，還包括亞馬遜執行長賈西等人。自川普再次入主白宮以來，科技業巨頭紛紛捐款，並一改過去對移民政策的高調批評，多數選擇對敏感時政保持沉默。

然而，此次事件打破了這層刻意維持的沉默。現場影像與官方說法的落差，透過iPhone等裝置迅速擴散，成為輿論聚焦點，也催生出「相信你的眼睛，而不是說詞」的口號，使科技業長期採取的低調避險策略面臨實質考驗。

對比2020年佛洛伊德（George Floyd）事件後，庫克曾公開引用馬丁路德金恩的話呼籲社會行動，如今的謹慎低調反而讓他站上輿論風暴中心，也映照出企業領袖在高度撕裂的政治時刻，所面臨的現實兩難。