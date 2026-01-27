NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

美國國家航空暨太空總署一架研究用飛機27日在德州發生驚險事故，降落時起落架無法正常放下，迫使飛行員執行極高難度的機腹著陸。(美聯社)

美聯社報導，美國國家航空暨太空 總署（NASA ）一架研究用飛機27日在德州 發生驚險事故，降落時起落架無法正常放下，迫使飛行員執行極高難度的機腹著陸。根據社群流出畫面，飛機接觸跑道瞬間劇烈震動，機腹與地面強力磨擦噴發出一長條黃色火焰，白煙隨即籠罩機身，場面怵目驚心。

An upgraded 1950's NASA WB-57 (high altitude research plane) makes a belly landing after its gear fails to deploy in Houston#NASA #Houston #crash #Flight #AviationNews #aviation#AviationLovers pic.twitter.com/AfvHsHJXO8 — MidnightVisions (@MidnightVision5) 2026年1月28日

▲ 影片來源：X平台@MidnightVision5（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

NASA隨後在X證實，這架WB-57研究機在休士頓東南部降落時遭遇「機械問題」，所幸機組人員處置得宜，全員安全撤離。

事發後，當地新聞畫面顯示消防車與救難人員迅速包圍飛機殘骸，針對機頭與機身受損情況進行初步處理。

社群影片顯示，飛機緩慢下降接近跑道，隨後猛然觸地，機翼上下彈跳，機腹下方噴出黃色火焰與白色濃煙。飛機沿跑道持續滑行，火焰在煙雲中時隱時現。畫面結束前，飛機開始減速。

這架擁有獨特細長機身的研究機是NASA自1970年代以來的重要資產，專精於6萬英尺（約18288公尺）以上的極高空研究，可連續飛行約6.5小時。目前NASA已針對這起意外展開深入調查，以釐清具體的機械失效原因。