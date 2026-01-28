我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

家庭年收入20萬以下學生 耶魯免學費 低於10萬元 學雜費全免

編譯周芳苑／綜合報導
耶魯大學從2026年秋天開始，對家庭年收入不超過20萬元的學生免學費。圖為耶魯校園。(美聯社)
耶魯大學從2026年秋天開始，對家庭年收入不超過20萬元的學生免學費。圖為耶魯校園。(美聯社)

位於康州的常春藤盟校耶魯大學(Yale University)決定，2026年秋天開始，家庭年收入低於20萬元的學生可免學費，家庭年收入低於10萬元的學生則是學雜費全免。

耶魯大學明年度學費為7萬2500元，包括住宿、伙食、雜費和書本費在內的學雜費總額約為9萬8000元。

更早之前，哈佛大學(Harvard University)和麻省理工學院(MIT)等少數幾所常春藤盟校，已向家庭年收入六位數的學生提供類似資助。

耶魯大學近年來低收入家庭的學生人數已翻倍。該校大學部招生和助學金主任昆蘭(Jeremiah Quinlan)說，近十年在幫助低收入家庭和學生方面有長足進步，如今希望在幫助中產和中上層階級家庭方面能更進一步。

耶魯大學部目前約有6800名學生，其中1000多名學生無需支付任何費用，另56%學生獲得資助。該校校務基金去年增加11%、達440億元。

耶魯稱，2020年起，家庭年收入7.5萬元的學生即可免費就讀，如今將該門檻提高到10萬元，意味全美近半家庭的學生都有資格免費入學。

但是昆蘭表示，假如家裡有超額資產，即使收入符合標準，也可能獲得不同的助學金。

哈佛大學研究團隊「機會洞察」(Opportunity Insights)指出，耶魯等精英私立大學的低收入和高收入學生入學率高於中間階層。

近年來，在學生債務不斷攀升下，有些家庭開始質疑大學學位的價值，精英大學面臨巨大壓力；保守派也批評大學校園是自由主義思想灌輸的溫床，川普總統競選期間抨擊大學，就任總統後更凍結多所大學研究經費。

近幾年來，哈佛、麻省理工學院和賓州大學(University of Pennsylvania)及若干其他大學紛紛宣布提高助學金，這三所大學都為家庭年收入不超過20萬元的學生提供免學費入學，史丹福(Stanford)、普林斯頓(Princeton)和德州大學(University of Texas)系統等校，則讓家庭年收入接近或超過六位數的學生學費全免。

耶魯大學 低收入 麻省理工學院

上一則

助北韓特工境外在美遠距工作 匯回北韓資助核武計畫 新州華人認罪

下一則

再撥快4秒…末日鐘倒數85秒 史上最接近毀滅時刻

延伸閱讀

愛美術卻唸不起大學 00後「刮膩子」繪藝術壁畫年收百萬

愛美術卻唸不起大學 00後「刮膩子」繪藝術壁畫年收百萬
校園動盪不斷 哥大聘姆努金出任校長

校園動盪不斷 哥大聘姆努金出任校長
波折不斷後 哥大宣布任命新校長

波折不斷後 哥大宣布任命新校長
警察學院對面…紐約22歲男遭12人圍毆搶劫 警懸賞緝嫌

警察學院對面…紐約22歲男遭12人圍毆搶劫 警懸賞緝嫌

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
專家說，股市投資組合平均每7到10年翻倍；若將時間拉長至40年，代表翻倍多次。這正是眾多X世代和嬰兒潮世代成為百萬富翁的一大關鍵。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

2026-01-21 01:15

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園