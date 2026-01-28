出海近一個世紀 緬因「龍蝦夫人」105歲去世

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
緬因州著名的「龍蝦夫人」薇吉尼亞．奧利弗捕撈龍蝦近一個世紀，21日病逝，享嵩壽105歲。(美聯社)
緬因州著名的「龍蝦夫人」薇吉尼亞．奧利弗捕撈龍蝦近一個世紀，21日病逝，享嵩壽105歲。(美聯社)

緬因州著名的「龍蝦夫人」(lobster lady)薇吉尼亞．奧利弗(Virginia Oliver)捕撈龍蝦近一個世紀，21日病逝，享嵩壽105歲。

奧利弗是世界上最年長的龍蝦漁民之一，從8歲起就一直在緬因州捕撈龍蝦，高齡104歲時還更新商業龍蝦捕捉許可證，計畫當年夏天捕捉更多龍蝦。

奧利弗出生於緬因州羅克蘭(Rockland)，8歲開始與父親、哥哥一起捕撈龍蝦；當時很少有女性從事這個行業，但她愛上這份工作。她2021年接受美聯社採訪提到捕撈龍蝦時說，她喜歡做這件事，也喜歡待在水邊， 所以，「只要我還能做，我就會一直做下去。」

根據26日發布的家庭訃聞，奧利弗21日去世。

訃聞寫道，「她(奧利弗)的生平事蹟被世界各地書籍、文章和社群媒體平台所頌揚。儘管聲名顯赫，她始終保持謙遜低調，總是面帶燦爛的笑容，眼神閃爍著光芒。」

多年來，奧利弗在海上工作，親眼見證龍蝦產業的巨變，龍蝦從工人階級的食物變成昂貴珍饈。當她小時候剛開始捕撈龍蝦時，碼頭上每磅龍蝦售價僅28美分。如今價格翻了22倍、達每磅6.14元。

雖然龍蝦身價暴漲，奧利弗捕撈龍蝦的工作沒什麼改變。她必須清晨天未亮時起床，用一種稱為「鯡魚」(menhaden)或者「鯡魚苗」(pogies)的小魚，在她已故丈夫曾擁有的「薇吉尼亞號」(Virginia)漁船上捕龍蝦。

緬因州龍蝦節(Maine Lobster Festival)在紀念奧利弗的聲明中寫道，「薇吉尼亞號」不僅僅是當地的標誌性船隻，更是緬因州航海史的鮮活見證。奧利弗曾擔任該節慶遊行的總指揮。

緬因州州長密爾斯(Janet Mills)曾在奧利弗生日時授予她州府特別表彰。這位民主黨州長在社群媒體上發文稱，龍蝦夫人的生平激勵了「下一個世紀辛勤工作的緬因州漁民」。

根據地方媒體WTOC-TV 報導，緬因州作家芭芭拉沃爾什(Barbara Walsh)幾年前出版一本關於奧利弗的兒童讀物，她表示「龍蝦夫人」因肺炎併發症在醫院病逝。

