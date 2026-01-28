美軍加勒比海緝毒 打死2名千里達及托巴哥公民 家屬控告川普政府

兩名千里達及托巴哥共和國(Trinidad and Tobago)公民去年在委內瑞拉沿海地區遭到美軍轟炸船隻而喪生。示意圖（美聯社）

川普 政府出動美軍打擊委內瑞拉 外海毒品走私船隻，如今在美國法院面臨第一起訴訟挑戰。兩名千里達及托巴哥共和國(Trinidad and Tobago)公民去年在委內瑞拉沿海地區遭美軍轟炸船隻而喪生，家屬27日在麻州聯邦法院遞狀控告川普政府，指控美軍襲擊行為等同謀殺(murder)，違反禁止法外處決(extrajudicial killing)的國際人權準則。原告家屬要求未透露金額的損失賠償。

美國公民 自由聯盟(American Civil Liberties Union)與憲法權利研究中心(Center for Constitutional Rights)聯合發布新聞稿說，26歲約瑟夫(Chad Joseph)與41歲薩馬魯(Rishi Samaroo)2025年10月14日準備從委內瑞拉返回家鄉拉斯奎瓦斯(Las Cuevas)漁村，結果一枚美軍飛彈擊中船隻，兩人與船上其他四人全數死亡。

約瑟夫的母親勃恩利(Lenore Burnley)、薩馬魯的姊姊柯拉辛(Sallycar Korasingh)是訴訟原告。

訴狀指出，川普總統與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)都曾公開宣傳船隻遭到襲擊的影片，也曾說明自己在擊船行動中的扮演角色。

美國公民自由聯盟律師史坦(Jeffrey Stein)說，由此可見川普政府嚴重濫權，導致駭人且令人悲痛的後果。

史坦表示，不管從法律或道德層面來看，約瑟夫與薩馬魯家屬都應該在美國法院伸張正義。他表示，家屬援引「公海死亡法」(Death on the High Seas Act)對川普政府提告，條文允許家屬對發生在美國沿海3海里外的非法死亡(unlawful deaths)索償；訴訟同時引用「外國人侵權法」(Alien Tort Statute)，法律內容允許非公民受到人權侵犯時在美國法院提出訴訟。

史坦表示，約瑟夫與薩馬魯跟許多拉斯奎瓦斯村民一樣，經常往來於千里達及托巴哥跟委內瑞拉之間，從事農漁生意；兩人遇襲之前幾周都在委內瑞拉，曾告訴家人正準備回航。

訴狀指出，約瑟夫與薩馬魯都不是毒品集團成員，跟毒品集團毫無關係。