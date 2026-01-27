我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

死人、非公民租聯邦住房 20萬房客資格重審

編譯盧炯燊／綜合報導

聯邦住房與都市發展部(HUD)早前的審計發現不少問題，有數以萬計不符資格的人、甚至「死人」租住聯邦資助的住房，現在下令要相關管理機構核實租戶的公民身分及資格。

福斯新聞報導，HUD於23日發出指令，所有公共住房機構，以及獲聯邦資助的資助房業主，要在30天內確認租戶的公民身分及資格。因為HUD早前與國土安全部(DHS)聯合展開的審計發現，全美有數以萬計不符資格的租戶。

HUD指出，審核後發現，在聯邦資助的住房項目裡，有近20萬名租戶需要接受資格核實，包括近2.5萬名租戶已經過世，以及近6000名租戶並非美國公民

指令要求所有政府樓管理機構及參與資助的業主，須在30天內採取糾正措施，否則會面臨懲處。

HUD今次審查，是與DHS及美國公民及移民服務局(USCIS)聯合協調展開。其中USCIS一直負責運作「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements)，主要是檢查移民是否有資格領取公共福利的計畫。

HUD部長特納(Scott Turner)在發出指令的同時表示，會竭盡全力不放過任何細節，又說很高興能夠與DHS合作，落實總統川普根除濫用納稅人資金的議程。

他強調，不符合資格的非公民無權領取福利，而HUD透過這項新指令及審核，正在建立新的流程，以保障納稅人資金的安全，將美國人民的利益放在第一位。

HUD負責公共及印第安住房計畫的助理部長霍布斯(Ben Hobbs)也說，此次核查工作的目的，是確保有限的住房資源能夠惠及符合條件的家庭，確保將美國家庭的利益放在首位，並要消除浪費、欺詐以及濫用行為。

DHS及USCIS目前尚未對參與今次核實資助住房租戶資格的行動置評。

美國公民 移民 國土安全部

上一則

緬因小飛機剛起飛就墜毀 釀6死 疑機翼結冰？

下一則

暴風雪已30死…2億人陷持續低溫、67萬戶仍停電 周末又有風暴

延伸閱讀

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」
死人租聯邦住房？全美20萬房客資格重審

死人租聯邦住房？全美20萬房客資格重審
判決無罪也沒用 懸賞刺殺博維諾 被告仍遭ICE當庭拘捕

判決無罪也沒用 懸賞刺殺博維諾 被告仍遭ICE當庭拘捕
數百萬參加ACA計畫的中產階級美國人 健保保費開銷超房貸

數百萬參加ACA計畫的中產階級美國人 健保保費開銷超房貸

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿