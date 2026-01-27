緬因小飛機剛起飛就墜毀 釀6死 疑機翼結冰？

緬因州一架私人飛機25日在班戈國際機場起飛時墜毀，救難人員趕往現場。(美聯社)

周末期間暴風雪 肆虐下，緬因州 一架載有六人的私人飛機25日晚在班戈國際機場(Bangor International Airport)起飛時墜毀，造成所有人死亡；該機型曾因機翼結冰而多次墜機。

這架出事飛機是龐巴迪挑戰者600型(Bombardier Challenger 600)，25日晚7時45分左右起飛，當時整個新英格蘭 和全美大部分地區都籠罩在冬季暴風雪中。

事故所在機場位於波士頓以北約200哩，墜機後隨即關閉，至少持續至28日。該機場是美國境內距離歐洲最近的機場之一，經常被用作飛往海外的私人噴射機加油之用。

墜機發生時，許多地區大量降雪，能見度低，班戈積雪才剛開始，其他飛機稍早都安全起飛。

曾任聯邦事故調查員的航空安全顧問古澤蒂(Jeff Guzzetti)說，出事飛機機型曾數次因起飛時結冰而墜機，機翼上即使只有一點點冰也會造成嚴重問題，起飛前必須除冰。

根據www.LiveATC.net公布的錄音檔，該架龐巴迪飛機的飛行員曾滑行至除冰區，並透過無線電請求為飛機的機翼與尾翼進行除冰處理。該飛機在除冰區停留了約20分鐘，之後才滑行前往跑道。

這架飛機以位於德州休斯頓的律師事務所Arnold and Itkin Trial Lawyers名義註冊，事務所的一創辦合夥人是飛機所有公司的註冊代理人。

FAA和國家運輸安全委員會(NTSB)正調查事故； NTSB稱，初步資訊顯示飛機起飛時墜落翻覆、而後起火。

www.LiveATC.net公布空中交通管制員錄音，顯示飛機獲准起飛約45秒後有人喊道「有一架客機翻了。」機場主任薩維德拉(Jose Saavedra)說，救援人員不到一分鐘就趕到現場。

緬因州卡里布(Caribou)國家氣象局稱，班戈機場總降雪量近10吋，事故發生時剛開始下雪，降雪量小但持續不斷；風速在正常範圍內。

龐巴迪挑戰者600型飛機1980年面市，至今仍是熱門包機選擇。

根據FlightRadar24.com，出事飛機下午6時09分從休士頓降落班戈，很可能在雪地上停放一個多小時後才再起飛，機翼上很快結冰，尤其當時飛機機翼油箱儲存了低溫航空燃油， NTSB在之前墜機事故中曾提及這個因素。