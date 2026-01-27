我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

緬因小飛機剛起飛就墜毀 釀6死 疑機翼結冰？

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬因州一架私人飛機25日在班戈國際機場起飛時墜毀，救難人員趕往現場。(美聯社)
緬因州一架私人飛機25日在班戈國際機場起飛時墜毀，救難人員趕往現場。(美聯社)

周末期間暴風雪肆虐下，緬因州一架載有六人的私人飛機25日晚在班戈國際機場(Bangor International Airport)起飛時墜毀，造成所有人死亡；該機型曾因機翼結冰而多次墜機。

這架出事飛機是龐巴迪挑戰者600型(Bombardier Challenger 600)，25日晚7時45分左右起飛，當時整個新英格蘭和全美大部分地區都籠罩在冬季暴風雪中。

事故所在機場位於波士頓以北約200哩，墜機後隨即關閉，至少持續至28日。該機場是美國境內距離歐洲最近的機場之一，經常被用作飛往海外的私人噴射機加油之用。

墜機發生時，許多地區大量降雪，能見度低，班戈積雪才剛開始，其他飛機稍早都安全起飛。

曾任聯邦事故調查員的航空安全顧問古澤蒂(Jeff Guzzetti)說，出事飛機機型曾數次因起飛時結冰而墜機，機翼上即使只有一點點冰也會造成嚴重問題，起飛前必須除冰。

根據www.LiveATC.net公布的錄音檔，該架龐巴迪飛機的飛行員曾滑行至除冰區，並透過無線電請求為飛機的機翼與尾翼進行除冰處理。該飛機在除冰區停留了約20分鐘，之後才滑行前往跑道。

這架飛機以位於德州休斯頓的律師事務所Arnold and Itkin Trial Lawyers名義註冊，事務所的一創辦合夥人是飛機所有公司的註冊代理人。

FAA和國家運輸安全委員會(NTSB)正調查事故； NTSB稱，初步資訊顯示飛機起飛時墜落翻覆、而後起火。

www.LiveATC.net公布空中交通管制員錄音，顯示飛機獲准起飛約45秒後有人喊道「有一架客機翻了。」機場主任薩維德拉(Jose Saavedra)說，救援人員不到一分鐘就趕到現場。

緬因州卡里布(Caribou)國家氣象局稱，班戈機場總降雪量近10吋，事故發生時剛開始下雪，降雪量小但持續不斷；風速在正常範圍內。

龐巴迪挑戰者600型飛機1980年面市，至今仍是熱門包機選擇。

根據FlightRadar24.com，出事飛機下午6時09分從休士頓降落班戈，很可能在雪地上停放一個多小時後才再起飛，機翼上很快結冰，尤其當時飛機機翼油箱儲存了低溫航空燃油， NTSB在之前墜機事故中曾提及這個因素。

緬因州 暴風雪 新英格蘭

上一則

紐約市周末降雪幾吋？ 線上賭盤熱門

下一則

死人、非公民租聯邦住房 20萬房客資格重審

延伸閱讀

緬因州商務機墜毀 7死1重傷

緬因州商務機墜毀 7死1重傷
美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀
冬季風暴打亂航班 旅客留意改票權益

冬季風暴打亂航班 旅客留意改票權益
難忘的紐西蘭行

難忘的紐西蘭行

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿