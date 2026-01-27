結束補貼 歐記健保有些保費超過房貸

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
歐記健保的保費補貼結束，使許多投保人的保費大漲，甚至高於每月房貸還款。圖為歐記健保的支持者。(美聯社)
非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)估計，俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)保費補貼結束後，參加民眾的保費將從2025年每月平均888元，在2026年上漲為每月平均1904元。有些人的保費甚至高於每月房貸還款。

華爾街日報26日報導，在西維吉尼亞州查爾斯頓(Charleston)經營資訊科技(IT)公司的47歲男子威爾森(Lenny Wilson)與從事陶藝創作的妻子曼迪(Mandee Wilson)合計年收入11萬元，超過聯邦貧窮線(federal poverty level)的400%，購買歐記健保低階保險計畫，去年每月保費255元。由於保費補助2025年底結束，新年起保費將變成每月2155元，約為房貸支出760元的三倍。威爾森夫妻趕在年底前完成最後一次體檢，目前處於無保狀態。

威爾森說，沒有健保的日子危如累卵，「如果我們不小心從梯子摔下而進急診室，或因任何原因必須住院，財務幾乎就會崩潰」。威爾森夫妻把過去的保費金額存入緊急基金以備不時之需，避開任何預防醫療花費，期盼存款足以應付任何醫療費用。

威爾森說：「ACA健保雖然不是最好的方案，卻為我們提供某種程度的保障，萬一出現狀況不至於破產。」

喬治亞州50歲男子沃克(Stephen Walker)跟妻子艾美(Amy Walker)育有五個孩子，兩人共同經營行銷服務公司，年收入約12萬元，今年收入增加後將超過聯邦貧窮線400%，ACA保費將從每月300元變成3300元，超過2800元的房貸開銷。沃克夫妻後來透過自家公司取得團體健保，每月花費2200元。沃克去年中風，仍然需要後續復健。

新冠疫情期間，國會將「歐記健保」補助對象擴大到許多收入超過聯邦貧窮線400%的家庭。2025年時，收入超過聯邦貧窮線400%在美國本土48州等於單身人士年收入6萬2600元，四口之家年收入12萬8600元。

當時許多沒有理想職場保險的中等收入民眾，紛紛加入ACA健保計畫，包括提早退休者、獨立包商、小型企業負責人。現在保費補貼結束，這個族群通常因為收入過高不符合白卡(Medicaid)資格，又因年齡太輕還無法參加紅藍卡(Medicare)。

健保計畫網站healthinsurance.org健保政策分析師諾瑞斯(Louise Norris)指出，收入剛好超過聯邦貧窮線400%門檻的民眾，如果年齡較長、住在西維州等醫療成本開銷較貴的州，ACA保費漲幅最大。

諾瑞斯分析，住在懷俄明州夏延市(Cheyenne)年收入8萬5000元的一對63歲夫妻，收入剛好超過聯邦貧窮線400%，參加低階ACA計畫保費將從每月0元變成每月3417元，大約占稅前總收入的一半。

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)低階...
