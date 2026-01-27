我的頻道

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

對抗CDC 兒科學會：兒童應施打18種疫苗

編譯盧炯燊／綜合報導
美國兒科學會建議所有兒童接種18種疫苗。（美聯社）
聯邦衛生部(HHS)1月初修改兒童疫苗接種計畫，疾病防治中心(CDC)減去6種，只保留11種，遭到兒科醫生及專家們強烈抨擊。作為對抗措施，美國兒科學會(AmericanAcademyofPediatrics，AAP)26日建議所有兒童接種18種疫苗。

華爾街日報報導，AAP26日公布的指導意見版本，基本上與去年的相同，建議所有兒童接種流感、輪狀病毒、A型肝炎、B型肝炎、某些類型的腦膜炎及呼吸道合胞病毒(RSV，當中包括新冠病毒)等疫苗。這6種疫苗正是CDC所刪除的。

衛生部長小甘迺迪(Robert KennedyJr.)早前指示CDC不再建議青少年接種流行性「腦膜炎雙球菌」(Meningococcal)疫苗，公衛專家擔憂腦膜炎死亡率可能上升。

CDC只建議接種的11種疫苗，包括麻疹、腮腺炎、風疹、小兒麻痺、百日咳、破傷風、白喉、B型流感嗜血桿菌(Hib)、肺炎球菌、HPV及水痘等。

AAP傳染病委員會主席、兒科專家奧利里醫生(Dr.SeanO’Leary)指出，「聯邦政府的政策並非基於科學，而是基於意識形態，因此AAP將繼續以兒童的最大利益為出發點提出建議」。

HHS發言人在回應AAP的建議時重申，CDC目前的兒童免疫接種計畫，在保護兒童免受嚴重疾病侵害的同時，也跟其他發達國家的做法更為一致。

發言人又指，HHS是獲得公衛專家、醫生及科學家的建議才作出修改，而AAP之所以大為憤怒，原因是「CDC更換了向政府提供疫苗建議的科學小組成員」，而政府之所以更換成員，是為了消除製藥企業對疫苗建議的影響。

AAP代表全國約6.7萬名兒科醫生，一直強調接種疫苗是預防疾病的有效且行之有效的手段。

此外，非營利健康研究組織凱瑟家庭基金會(KFF)指出，約有27個州及華盛頓特區政府表示，不會採納CDC的兒童疫苗接種建議。

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11

