去年航空公司評比 西南最佳 美航、邊疆殿後

華爾街日報2025年度航空公司評比，將冠軍頒給西南航空(Southwest Airlines)，稱其為「明顯的贏家」。(美聯社)

無論是從準點率或客服水準來看，很多人或許會覺得2025年沒有任何一家航空公司稱得上「最佳航空公司」，因為大量航班在政府停擺期間被取消、惡劣天氣打亂了旅客度假計畫，或因航管人力短缺而被困在停機坪上。但華爾街 日報第18屆年度航空公司評比仍然照常進行，並將冠軍頒給西南航空 (Southwest Airlines)，稱其為「明顯的贏家」；美國航空(American Airlines)與邊疆航空(Frontier Airlines)則敬陪末座。

據報導，該排名依據準點抵達率、航班取消率、航班嚴重延誤(45分鐘以上)、行李處理、停機坪延誤(2小時以上)、被迫放棄座位(involuntary bumping)、投訴件數等7項指標，評價9家主要航空公司。排名分別為：西南航空、忠實航空(Allegiant Air)、達美航空 、阿拉斯加航空、精神航空(Spirit Airlines)、聯合航空、捷藍，美國航空和邊疆航空並列最後。

西南航空為載客量最大的國內航空公司，並非每個項目都擊敗對手，但整體表現平均且穩定，也是自2020年以來首次登頂，終結達美航空連續四年第一的紀錄。其投訴件數、停機坪延誤次數皆為最低，準點抵達率、航班取消率排在第二；表現最差的是行李處理，排名第四。即便面對產業挑戰以及大規模內部改革，西南航空仍能維持表現。

至於美國航空與邊疆航空都面臨嚴重的可靠度問題，且還遭遇外部衝擊。年初一架陸軍直升機與美國航空的區域航班相撞，造成67人喪生；邊疆航空則在2月第二度嘗試收購經營困難的精神航空，並於12月突然更換長久任職的執行長。

美國航空向來在該排名中表現平平，但2025年尤差。其航班取消率從2024年的1.37%飆升至2.2%，表現最糟；在所有項目中，最佳名次也僅是「航班嚴重延誤」的第六名。邊疆航空則在七項指標中有四項排名墊底，最佳表現為行李處理錯誤率的第三名。

值得一提的是，本次排名中沒有任何一家航空公司的準點抵達率突破80%，且政府的準點定義相當寬鬆，在表定時間15分鐘內到達都算數。2024年唯一達標的達美航空，2025年也僅達79.1%，業內平均為76.45%，略低於去年的77.65%。