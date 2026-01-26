川普想奪格陵蘭 愛阿華州丹麥後裔小鎮為難

川普併吞格陵蘭的企圖，已影響美國境內的丹麥移民後裔，陷入左右為難的窘境。圖為格陵蘭首府努克。(路透)

在愛阿華州西部的小鎮埃爾克霍恩(Elk Horn)，丹麥 國旗與美國國旗並排飄揚於主要街道上空，麵包店裡販售克林格爾(kringle)等丹麥糕點，街區盡頭，一座仍在運轉的古老風車矗立在廣闊草原上。這座僅約600人口的小鎮，與鄰近的金博爾頓(Kimballton)合稱「丹麥村」，是美國規模最大的丹麥裔鄉村聚落，被暱稱為「大平原上的小丹麥」。

國家廣播公司新聞網報導，這個長年以雙重文化認同為榮的小鎮，近期因為川普 總統要求取得格陵蘭 島控制權，而陷入尷尬處境。

埃爾克霍恩多數居民堅定支持川普，但他們與丹麥之間深厚的血緣與文化連結，在美丹關係緊張的情勢之下顯得矛盾。

2024年總統大選期間，川普在埃爾克霍恩等愛阿華州鄉村選區，拿下約68%的選票。70歲的社區領袖麗莎‧斯蒂恩‧里格斯(Lisa Steen Riggs)指出，當地居民基於移民與經濟議題投給川普，格陵蘭問題選前從未被提起。

里格斯坦言，許多人不明白川普為何執著格陵蘭，甚至貶低丹麥這個美國長期盟友。

對不少家庭而言，丹麥並非抽象的外交名詞，而是仍有近親、長輩居住的故鄉。里格斯直言，川普的強硬措辭已讓部分丹麥的親戚感到不安，而「我不希望他們對我們產生恐懼感」。

美丹情勢緊張，也影響到當地居民的生活。

咖啡廳「The Kringle Man」老闆尤倫(James Uren)自詡為堅定的共和黨支持者，但在店內明文規定「不准談政治」；尤倫表示，川普的支持者也不解為何美國「必須擁有」格陵蘭，且1951年的協議已允許美軍進駐這個北大西洋海島。

埃爾克霍恩的丹麥移民史可追溯至19世紀末、20世紀初，當年大批丹麥農民遷居美國中西部與大平原，建立農場、教堂，並延續丹麥的語言與飲食傳統。時至今日，小鎮電話簿裡仍舊幾乎都是丹麥姓氏。

川普的格陵蘭言論對這座小鎮造成實質影響，丹麥裔美國人博物館(Museum of Danish America)代理執行長安德森(Erik Andersen)表示，這種壓迫盟友的論述，與丹美兩國200多年來的合作歷史相悖。

經營丹麥風車的塞耶斯(Shaun Sayres)則擔心，政治緊張與貿易不確定性，可能嚇跑丹麥遊客，甚至影響禮品供應鏈，因為已有丹麥供應商表明不願繼續出貨到美國，恐重創當地的觀光收入。

里格斯表示，她期待外交能取代對抗，「總統會換人，但我們與丹麥的友誼必須在此長存」。