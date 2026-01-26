我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

缺天然氣+極端嚴寒 東部供電告急、百萬用戶停電

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美大半陷入暴風雪，冰雪壓斷樹枝與配電線路，造成東南部數州大規模停電，其中又以田納西州和密西西比州受災最為嚴重。圖為田州那許維爾市郊25日在風雪中的輸電塔。(美聯社)
全美大半陷入暴風雪，冰雪壓斷樹枝與配電線路，造成東南部數州大規模停電，其中又以田納西州和密西西比州受災最為嚴重。圖為田州那許維爾市郊25日在風雪中的輸電塔。(美聯社)

受天然氣供應吃緊和極端嚴寒天氣影響，東部供電吃緊的情況持續惡化，東南部地區則有百萬用戶停電。

路透報導，全國最大電網「PJM互聯電網」(PJM Interconnection)25日下午出現嚴重的發電問題，約21百萬瓩(Gigawatt)的發電量中斷，多數發電機組被迫停機，約占25日下午整體用電需求127.4百萬瓩的16%。

PJM互聯電網的服務範圍涵蓋約6700萬人，為因應需求激增並維持系統穩定，PJM已發布緊急公告，要求部分使用者依限電計畫節約用電。

此外，PJM讓部分發電機組保留可用運轉時數，替未來幾天更寒冷的天氣、更高的發電負載與供電需求做準備；PJM示警，發電廠退役與資料中心用電快速成長，削弱發電系統的彈性，加劇供電緊張的情況。

PA諮詢公司(PA Consulting)的能源與公用事業業務的電網專家穆爾(Pieter Mul)表示，東岸缺乏本土天然氣供應，高度仰賴管線輸送燃料，長時間的嚴寒天氣就會形成電力供應瓶頸。

大雪紛飛，商業活動停擺，行人幾稀。圖為紐約市民25日在曼哈頓鬧區無線電城音樂廳前...
大雪紛飛，商業活動停擺，行人幾稀。圖為紐約市民25日在曼哈頓鬧區無線電城音樂廳前涉雪而行。(美聯社)

維吉尼亞州主要電力供應商道明尼能源公司(Dominion Energy)表示，25日上午的即時批發電價突破每兆瓦時1800元，高於24日早晨的每兆瓦時200元；維州擁有全球最大的資料中心群集，這些資料中心為人工智慧(AI)等應用提供動力，帶動美國大多數地區的電力需求和價格上漲。

另外據美聯社報導，冰雪壓斷樹枝與配電線路，造成東南部數州大規模停電，其中又以田納西州和密西西比州受災最為嚴重。

PowerOutage.us網站統計，田納西州逾30萬戶停電，密西西比州、德州與路易斯安納州各逾10萬戶，肯塔基州、喬治亞州、維吉尼亞州與阿拉巴馬州也受影響。

國家氣象局氣象學者桑托雷利(Allison Santorelli)表示，「這場風暴的特別之處在於其影響範圍非常廣，從新墨西哥州、德州一直到新英格蘭地區的廣大區域都受到影響，範圍擴及2000哩。」

桑托雷利警告，冰雪過後，危險依然存在。她說：「暴風雪過後，洛基山脈以東，美東約三分之二地區將面臨嚴寒天氣。」

美聯社指出，這代表冰雪融化的速度緩慢，低溫與結冰狀況恐持續數日，恐怕阻礙電力供應恢復的工作。

全美大半陷入暴風雪，大城紐約市25日仍有人步行走過布魯克林大橋。(美聯社)
全美大半陷入暴風雪，大城紐約市25日仍有人步行走過布魯克林大橋。(美聯社)

維吉尼亞州 田納西州 德州

上一則

冬季風暴打亂航班 旅客留意改票權益

延伸閱讀

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲

冬季風暴致百萬戶停電 1.7萬航班取消 電價與天然氣飆漲
華府到波士頓 降雪恐達2呎…85萬戶停電 逾萬航班取消

華府到波士頓 降雪恐達2呎…85萬戶停電 逾萬航班取消
全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫

全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫
凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名