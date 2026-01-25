消滅「天花」功臣 威廉福奇醫師89歲逝世

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
威廉‧福奇醫師是促成全邱天花病毒絕跡的大功臣，於2012年獲歐巴馬總統頒發總統自由勳章，(美聯社)
消滅天花的大功臣，威廉‧福奇醫師(Dr. William Foege)逝世，享年89歲。

全球健康工作隊(Task Force for Global Health)發布新聞稿指出，福奇醫師24日在亞特蘭大逝世。

福奇身高6呎7吋，在人群之中猶如鶴立雞群，他在醫學界與公共衛生領域的成就也是出類拔萃。他天資聰穎，態度從容，為全球消滅天花傳染病貢獻卓著。

他在1970年代晚期與1980年代初期擔任美國疾病管制與預防中心 (Centers for Disease Control and Prevention)主任，之後又主持多項對抗國際健康問題的計畫。

不過他早在這些之前就已創下人類公共衛生史上最偉大的成就之一：消滅天花。天花是人類史上最致命的急性傳染病之一。長達好幾個世紀，感染天花的人有三分之一都會喪命，而存活的人臉上也會留有因膿瘍造成的瘡疤。

在福奇還是一位年輕醫師的時候，天花疫苗就已問世，天花在美國也已絕跡。但是在世界其他地方，天花病毒依然橫行，而且醫學界解決此一問題的行動也是停滯不前。

1960年代福奇參加一支醫療隊遠赴奈及利亞，他與同事為當地天花病患設計了環型遏制策略，即是對當地患者予以隔絕，並且為與病患可能接觸者接種疫苗。福奇2011年在其敘述與天花對抗過程的著作「House On Fire」中指出，此一方法有賴快速偵測，同時會消耗大量的醫藥用品。他指出，當時天花疫苗嚴重缺乏，根本不夠供每人接種。

不過福奇靠著此一方法最終戰勝天花，1980年，世界衛生組織宣布全球天花病毒已被消滅。

前疾病管制與預防中心主任佛萊登(Tom Frieden)表示，如果從拯救性命的數量來看，福奇防止數千萬人因感染天花而死亡。

福奇生於1936年3月12日，父親是路德會牧師。福奇早在13歲於華盛頓州科爾維爾(Colville)一家藥店打工時就對醫學產生興趣。他1961年於華盛頓大學取得醫學學位，1965年獲得哈佛公共衛生碩士學位。2012年獲歐巴馬總統頒發總統自由勳章，這是美國平民最高的榮譽。　　

疫苗 亞特蘭大 華盛頓州

