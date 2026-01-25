政策又逆轉 聯邦50億公衛撥款一度喊停 各州陷混亂

聯邦衛生24日通知各州政府，將暫停50億元公共衛生經費的撥款，然而數小時後又宣布撤回暫停，造成「大混亂」。圖為衛生部長小甘迺迪。(路透)

聯邦衛生與公眾服務部(HHS)24日通知各州政府，將暫停50億元的公共衛生經費撥款，然而數小時後又宣布撤回暫停，但已造成「大混亂」。

綜合華盛頓郵報 等媒體報導，HHS透過電郵通知各州及合作單位，將會暫停大約50億元公共衛生項目撥款，目的是要重新評估相關項目，是否符合現任政府及部門的政策優先方向。在評估完成前，這些資金會暫時處於凍結狀態。

HHS發言人尼克森(Andrew Nixon)表示，暫停撥款是為了實施新的審查流程，確保資金用於其既定用途。但在數小時後他又說，暫停撥款令已經取消，將會通知各州撥款已恢復。

聯邦政府主要透過疾病管制與預防中心(CDC)向州和地方公共衛生機構提供撥款，大部分為期五年，目的是幫助提升人員配備及實現資料現代化，也用於支持多元化及健康公平計畫，包括資助參與社區外聯、緊急準備及疾病爆發的工作人員。

最初傳來暫停撥款通知時，令各州和地方衛生部門陷入混亂，在大為沮喪之餘紛紛考慮各種應對措施。例如德州 達拉斯郡(Dallas County)衛生與公共服務局長菲爾·黃(Phil Huang)說，在停止撥款後，達拉斯將失去210萬元經費，這些錢原本用於支持疾病調查、監測系統和疫苗 管理計畫，現在就要設法填補缺口。

除各州及地方政府外，其他獲撥款部門機構包括州及地方的衛生辦公室協會、國家公共衛生研究所網路公共衛生認證委員會。這些合作夥伴的工作為107個衛生部門提供技術支援。

然而在 HHS 的電郵發出數小時後，發言人又表示暫停撥款令已經取消，這種突然轉變的態度跟今年月初政策逆轉類似。

當時，川普政府通知多個健康機構指由於它們的項目撥款，跟藥物濫用和精神健康服務管理局(SAMHSA)的優先事項不符，因此將終止20億元撥款，但在醫療團體及國會議員壓力下，幾天後撤回決定。

彭博形容政策的突然變動為「大混亂」，會影響各州用於公共衛生基礎設施及醫療項目的資金預算。