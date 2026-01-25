我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

政策又逆轉 聯邦50億公衛撥款一度喊停 各州陷混亂

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦衛生24日通知各州政府，將暫停50億元公共衛生經費的撥款，然而數小時後又宣布撤回暫停，造成「大混亂」。圖為衛生部長小甘迺迪。(路透)
聯邦衛生24日通知各州政府，將暫停50億元公共衛生經費的撥款，然而數小時後又宣布撤回暫停，造成「大混亂」。圖為衛生部長小甘迺迪。(路透)

聯邦衛生與公眾服務部(HHS)24日通知各州政府，將暫停50億元的公共衛生經費撥款，然而數小時後又宣布撤回暫停，但已造成「大混亂」。

綜合華盛頓郵報等媒體報導，HHS透過電郵通知各州及合作單位，將會暫停大約50億元公共衛生項目撥款，目的是要重新評估相關項目，是否符合現任政府及部門的政策優先方向。在評估完成前，這些資金會暫時處於凍結狀態。

HHS發言人尼克森(Andrew Nixon)表示，暫停撥款是為了實施新的審查流程，確保資金用於其既定用途。但在數小時後他又說，暫停撥款令已經取消，將會通知各州撥款已恢復。

聯邦政府主要透過疾病管制與預防中心(CDC)向州和地方公共衛生機構提供撥款，大部分為期五年，目的是幫助提升人員配備及實現資料現代化，也用於支持多元化及健康公平計畫，包括資助參與社區外聯、緊急準備及疾病爆發的工作人員。

最初傳來暫停撥款通知時，令各州和地方衛生部門陷入混亂，在大為沮喪之餘紛紛考慮各種應對措施。例如德州達拉斯郡(Dallas County)衛生與公共服務局長菲爾·黃(Phil Huang)說，在停止撥款後，達拉斯將失去210萬元經費，這些錢原本用於支持疾病調查、監測系統和疫苗管理計畫，現在就要設法填補缺口。

除各州及地方政府外，其他獲撥款部門機構包括州及地方的衛生辦公室協會、國家公共衛生研究所網路公共衛生認證委員會。這些合作夥伴的工作為107個衛生部門提供技術支援。

然而在 HHS 的電郵發出數小時後，發言人又表示暫停撥款令已經取消，這種突然轉變的態度跟今年月初政策逆轉類似。

當時，川普政府通知多個健康機構指由於它們的項目撥款，跟藥物濫用和精神健康服務管理局(SAMHSA)的優先事項不符，因此將終止20億元撥款，但在醫療團體及國會議員壓力下，幾天後撤回決定。

彭博形容政策的突然變動為「大混亂」，會影響各州用於公共衛生基礎設施及醫療項目的資金預算。

德州 疫苗 華盛頓郵報

上一則

汽車衝進底特律機場航廈 直撞櫃台傷6人 男大吼大叫…

下一則

全美37州酷寒壟罩 1.9億人對抗低溫

延伸閱讀

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張

3周內2死 明州州長痛批聯邦 現場一度高度緊張
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧

74歲菲爾科林斯自曝健康問題多 需24小時居家護士照顧
涉嫌計畫元旦恐攻 41歲華女不認罪

涉嫌計畫元旦恐攻 41歲華女不認罪

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅