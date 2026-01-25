打破20年來默契 「二房」房貸債券權限翻倍 專家批升高風險

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特。(歐新社)
聯邦住房金融局(FHFA)局長普爾特(Bill Pulte)日前悄悄將政府背書融資機構購買房貸債券的權限擴大近一倍，達到2000億元。普爾特此舉是為配合川普總統指示壓低房貸利率的命令，但專家批評准許融資機構持有房貸債券規模擴大，其實可能造成反效果，導致房價上漲，同時也使得政府背書的融資機構風險升高。

美聯社指出，根據其所獲得一份由普爾特發給房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)高層的電子郵件顯示，普爾特已取消他們持有房貸債券不得超過400億元的上限。這份在1月12日發出的電子郵件寫道，他們投資組合中持有房貸債券的規模分別提高至2250億元，而且「立即生效」。

如果房利美與房地美在新增權限內全額購買，代表他們購買的房貸債券規模會大增約1700億元。普爾特准許這兩家融資機構擴大持有房貸債券規模，打破了共和與民主兩黨近20年來限制房利美與房地美持有房貸債券規模的默契。在2008到2009年房市風暴期間，房利美與房地美由於持有過多房貸債券而不支倒地，在政府紓困下才重新站起，自此之後就接受政府監護。

為刺激房市，川普總統之前曾經指示房利美與房地美必須增加購買房貸債券，以壓低房貸利率。但是普爾特與FHFA都未說明擴大房地美與房利美持有房貸債券規模的決定，是否事先曾與川普總統或財政部長貝森特(Scott Bessent)討論過，或已得到他們的允許。

普爾特23日表示，FHFA此舉只是給予政府背書融資機構在購買房貸債券上有更大的彈性與權限。他指出，雖說他們購買權限擴大，但是他們買進房貸債券的規模「不會超過2000億元。」

普爾特此舉已引起多位國會議員關切。他們指出，除非房市供給增加，否則擴大購買房貸債券的效益稍縱即逝。同時，透過增加購買房貸債券來壓低房貸利率只會造成房價上漲。

參院銀行委員會民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)表示，「這只是川普與普爾特釋放的煙幕彈，長期而言，根本無法促使房貸利率下降，而且反而會增加房利美與房地美的風險。」

