冬季風暴席捲 24州進緊急狀況 川普批准10州緊急災難救助

強大冬季風暴在奧克拉荷馬州帶來大雪，圖為土耳沙的鏟雪車出動，清除路面積雪。(美聯社)

由於大規模冬季風暴本周末席捲美國大部分地區，而且威力驚人，已有24州宣布進入緊急狀況，同時總統川普 加速批准另外10州緊急災難救助，協助國人度過難關。

根據雅虎新聞網報導，川普為因應超級風暴帶來的災害，24日透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布，外加批准阿肯色、喬治亞、印第安納、肯塔基、路易斯安納、馬里蘭、密西西比與西維吉尼亞等10州進入緊急狀態，先前川普已批准南卡羅來納和維吉尼亞的緊急狀態，累計共24州，並警告國人：「我們正與聯邦緊急事務管理局(FEMA)、各州州長和州緊急事務管理團隊密切合作，以維護每個人的安全，請大家注意安全，注意保暖！」

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，這場大規模的冬季風暴本周末席捲美國大陸，從新墨西哥州 、德州 ，一路延伸至新英格蘭與南部部分地區，帶來暴雪、雨夾雪、凍雨和嚴寒天氣，預估這場可能破歷史紀錄的強烈風暴將影響全國40州、約2億4500萬人口。

24日自新墨西哥州到田納西州東部等地普遍降下大雪、雨夾雪和凍雨，包括小岩城(Little Rock)、奧克拉荷馬市(Oklahoma City)和納許維爾(Nashville)等主要城市均被白雪覆蓋，商業氣象預報服務公司AccuWeather氣象分析師邁爾斯(Evan Myers)指出：「如此大範圍的暴風雪，加上如此嚴重的降雪、冰凍和嚴寒，實屬罕見，這場影響範圍極廣的冬季風暴將使得美國中部和東部大部分地區日常生活陷入停滯，而且恐持續數日之久。」

由於超級風暴來勢洶洶，導致南部、中部以及東部各區航空交通大亂，截至24日晚間，已有超過1萬2000架航班被取消，約佔正常航班總數75%，預計後續將有更多航班取消。