買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

川普總統不贊成允許民眾動用401(k)退休帳戶支付買房首付款。(圖／123RF)

白宮國家經濟委員會(NEC)主任哈塞特(Kevin Hassett)日前興致勃勃透露，川普 總統將在瑞士達沃斯開會期間宣布允許美國民眾動用401(k)退休 帳戶支付買房首付款；但川普22日晚間在飛返華府的空軍一號專機上，向媒體表示，這個提議「我不太贊同」。

川普說：「他們說要從401(k)帳戶取錢來支付買房首付款，其他人喜歡這個提議，但我不怎麼喜歡。我不喜歡的原因之一是，401(k)帳戶收益非常好。某些情況下，401(k)帳戶收益增長了80%到90%。你知道，這涉及很多人。」

川普表示，「我希望他們的401(k)帳戶保持良好狀態。我希望他們(把錢)留在401(k)帳戶。我不太贊成拿來付首付款」。

哈塞特16日接受福斯商業頻道採訪時，大力宣傳政府即將「允許民眾動用401(k)退休帳戶支付買房首付款」計畫，還稱川普總統將在達沃斯的世界經濟論壇公布該計畫。但哈塞特也表示，該計畫運作機制和具體細節仍在討論中。

國會山莊報(The Hill)報導，哈塞特透露的提議，被視為是川普及共和黨人面臨期中選舉到來，努力應對可負擔住房議題的策略之一。但川普沒有在達沃斯宣布這項計畫，還表示他「不太贊同」該提議，川普政府在這項議題上的立場顯然又發生了轉變。

不過，川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時，確實提到住房議題。他強調政府政策鼓勵民眾擁有住房，「房屋是為人民建造的，不是為企業建造的。民眾現在買不起房子，這不公平」。

川普近期密集提出多項政策想法，試圖緩解民眾生活成本壓力，其中許多聚焦在住房負擔能力危機上。由於稅法明確規定401(k)與個人退休帳戶(IRA)提領規則，川普的許多想法可能需要立法才能實現。

目前，59歲半以下的首購族可從IRA提領最多1萬元作為買房用途，毋需支付罰款。但401(k)與其他雇主型退休帳戶，一般不允許提早提領，除非支付10%罰款。