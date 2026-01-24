我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

買房首付款可動用401(k)？ 川普不贊成：收益好 錢留著

記者胡玉立／綜合報導
川普總統不贊成允許民眾動用401(k)退休帳戶支付買房首付款。(圖／123RF)
川普總統不贊成允許民眾動用401(k)退休帳戶支付買房首付款。(圖／123RF)

白宮國家經濟委員會(NEC)主任哈塞特(Kevin Hassett)日前興致勃勃透露，川普總統將在瑞士達沃斯開會期間宣布允許美國民眾動用401(k)退休帳戶支付買房首付款；但川普22日晚間在飛返華府的空軍一號專機上，向媒體表示，這個提議「我不太贊同」。

川普說：「他們說要從401(k)帳戶取錢來支付買房首付款，其他人喜歡這個提議，但我不怎麼喜歡。我不喜歡的原因之一是，401(k)帳戶收益非常好。某些情況下，401(k)帳戶收益增長了80%到90%。你知道，這涉及很多人。」

川普表示，「我希望他們的401(k)帳戶保持良好狀態。我希望他們(把錢)留在401(k)帳戶。我不太贊成拿來付首付款」。

哈塞特16日接受福斯商業頻道採訪時，大力宣傳政府即將「允許民眾動用401(k)退休帳戶支付買房首付款」計畫，還稱川普總統將在達沃斯的世界經濟論壇公布該計畫。但哈塞特也表示，該計畫運作機制和具體細節仍在討論中。

國會山莊報(The Hill)報導，哈塞特透露的提議，被視為是川普及共和黨人面臨期中選舉到來，努力應對可負擔住房議題的策略之一。但川普沒有在達沃斯宣布這項計畫，還表示他「不太贊同」該提議，川普政府在這項議題上的立場顯然又發生了轉變。

不過，川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表講話時，確實提到住房議題。他強調政府政策鼓勵民眾擁有住房，「房屋是為人民建造的，不是為企業建造的。民眾現在買不起房子，這不公平」。

川普近期密集提出多項政策想法，試圖緩解民眾生活成本壓力，其中許多聚焦在住房負擔能力危機上。由於稅法明確規定401(k)與個人退休帳戶(IRA)提領規則，川普的許多想法可能需要立法才能實現。

目前，59歲半以下的首購族可從IRA提領最多1萬元作為買房用途，毋需支付罰款。但401(k)與其他雇主型退休帳戶，一般不允許提早提領，除非支付10%罰款。

川普 401(k) 退休

上一則

報稅季將至 屋主別錯過這些抵扣 還要注意兩項變動

下一則

涉洗錢為何獲特赦？幣安創辦人趙長鵬撇清：從未與川普說過話

延伸閱讀

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話

白宮吹捧過頭 川普牽企鵝漫步格陵蘭合成圖鬧大笑話
為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係

為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係
世界和平 不仰賴個人意志建立

世界和平 不仰賴個人意志建立
川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

川普嘲諷盟軍「躲後方」 兩度赴阿富汗作戰的哈利發聲了

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星