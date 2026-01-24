紅藍卡額外保費增 600萬人受影響 高收入長者負擔加重

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
2026年社安金「生活成本調整」調高2.8%，可是紅藍卡保費提高，占了社安金1/3，導致實際拿到的社安金比去年還少。(美聯社)

華爾街日報23日報導，住在費城附近、向來自己動手報稅的66歲喪偶婦人楊伊蓮(Elaine Young，音譯)最近出現困惑且不悅，因為收到社會安全局(Social Security Administration)發函恭喜2026年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment)有2.8%，可是俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)保費卻占社安金支票金額三分之一，導致每個月實際拿到的社安金比去年還少。

報導指出，其他老年人可能也遇到相同狀況，問題就出在紅藍卡B部分看診保險(Part B)、D部分(Part D)處方藥物計畫保費變貴，扣除保費之後的社安金因此變少。像楊伊蓮一樣經濟較為充裕的老年人，受到紅藍卡「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount)計算影響，狀況更為明顯。

社安金雖然根據通膨調整，但紅藍卡保費是以整體醫療成本決定，然後從社安金當中直接扣除。對於收入超過特定門檻的民眾，還要額外扣除IRMAA保費。根據估計，大約600萬名較高收入老年人的IRMAA保費將大幅上漲。

社會安全局2025年紅藍卡董事會報告(Medicare Trustees Report)指出，B部分看診保險的IRMAA保費從2026年到2030年之間將上漲30%。原本國會打算透過每年保費提高，讓紅藍卡參加者承擔25%增加成本，另外75%由政府稅收支付，但隨著成本上漲，國會議員後來決定較高收入民眾應該負擔更多開銷，IRMAA費用是以計畫預期成本逐年計算，不是採用社安金的通膨增幅計算。

在2026年裡，五個收入階層的民眾要依規定繳交Part B與Part D的IRMAA費用，分別承擔醫療成本的35%、50%、65%、80%或85%，不是原本的25%而已。適用對象是個人報稅者修正後調整總收入(modified adjusted gross income)達到10萬9000元起，已婚合併報稅者MAGI達到75萬元起。

對於IRMAA計算來說，MAGI定義是調整後總收入加上市政債券的免稅利息(tax-exempt interest)。

2026年B部分IRMAA費用約在974元到5844元之間，視收入高低決定。MAGI在27萬40001元到34萬2000元之間的合併報稅夫妻，B部分IRMAA費用4870元，Part D費用也有增加。

IRMAA是什麼？
IRMAA是什麼？

