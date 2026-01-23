我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

廣東博主用SIM卡廢料煉出191克黃金 專家：恐中毒

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州明尼阿波利斯15日舉行反對移民和海關執法局（ICE）的抗議活動時，美國海關暨邊境保護局指揮官博維諾（中）站在其他聯邦探員之間。（歐新社）
明尼蘇達州明尼阿波利斯15日舉行反對移民和海關執法局（ICE）的抗議活動時，美國海關暨邊境保護局指揮官博維諾（中）站在其他聯邦探員之間。（歐新社）

美國邊境巡邏隊資深官員博維諾（Gregory Bovino）近期在全美各地率隊執行激進的移民執法行動，而他所穿著的一件大衣，則引起德國媒體側目，一些評論員表示，這樣的造型風格令人聯想到法西斯美學。

衛報報導，在明尼阿波利斯的突襲行動中，博維諾因穿著一件配有黃銅鈕扣、長及小腿的橄欖綠大衣，逐漸成為高度可辨識的人物。這件大衣與多數聯邦執法人員常見的作訓服或防彈衣形成鮮明對比。德國明鏡周刊在一則影像專題中指出，搭配他修剪得極短的髮型，博維諾的整體外型令人聯想到納粹軍官。

明鏡周刊作家法蘭克（Arno Frank）在另一篇文章中指出，他所描述的美國「威權介入」仍在形塑一種「獨特的美學」。他寫道：「因此，也難怪像博維諾這樣的人物，會轉而借用那些經得起時間考驗的範本。」

他認為，當其他聯邦探員看起來只是穿著「手邊現成的裝備」時，博維諾卻「從這群粗魯的暴力群體中格外醒目，就像一名優雅的黨衛軍（SS）軍官，站在喧鬧的衝鋒隊（SA）暴徒之中一樣」。他還指出，那一頭俐落的削邊髮型也恰到好處，「距離完美的角色扮演只差一副單片眼鏡」。

南德意志報也發表類似評論，指出：「其他國家也有這類大衣，但博維諾的裝扮更完整地呈現了納粹形象：緊貼頭皮的短髮，彷彿他拿著衝鋒隊領袖羅姆的照片去找理髮師一樣。」

該報並諷刺地補充，他一身裝扮的畫龍點睛之處，在於「領尖帶有徽章的黑襯衫，以及或許最為張揚的配件：一條由斜跨肩上的皮帶固定的斜肩武裝帶，這原本是歷史上軍官制服的配件，如今卻主要出現在BDSM場景中」。

博維諾在接受採訪時否認自己有意傳達任何納粹或法西斯意涵，並表示這件大衣已持有多年。美國海關暨邊境保護局（CBP）未立即回應媒體詢問。

納粹 邊境 德國

上一則

為何獲特赦？ 幣安創辦人趙長鵬撇清與川普關係

延伸閱讀

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威

川普強硬移民政策引反彈 明州爆發大規模示威
攀岩名將霍諾德吸睛 台北101登上多家德媒

攀岩名將霍諾德吸睛 台北101登上多家德媒
ICE怎麼了 劫1億元珠寶嫌犯竟可「自行遣返」逃避審判

ICE怎麼了 劫1億元珠寶嫌犯竟可「自行遣返」逃避審判
合法嗎？ICE備忘錄：探員沒搜查令也能進入民宅

合法嗎？ICE備忘錄：探員沒搜查令也能進入民宅

熱門新聞

真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴

女碩士失蹤10餘年被找回已育2子女 孩子父親因這原因不起訴