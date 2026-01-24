冰雪暴襲擊 航空交通大亂 周六取消2400國內航班

冬季風暴來襲，許多機場提前準備，圖為亞特蘭大國際機場展示鏟雪和除冰設備。(歐新社)

強烈冰雪暴襲擊美東南部以及南部平原地區(Southern Plains)，導致航空交通大亂，預估24日至少有2400架國內航班被迫取消，航空公司也提供乘客免費改訂或退款服務，其中達美航空 (Delta Airlines)宣布免費改票。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，航班追蹤網站FlightAware資料顯示，23日全美逾560架航班取消，24日更有多達2400架航班已宣布取消，其中達拉斯-福和國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)取消超過1100架航班，達拉斯愛田機場(Dallas Love Field)也有180架次航班取消，而且隨著風暴接近，取消數量可能繼續增加。

為確保乘客和工作人員安全，達美航空(Delta Airlines)宣布提供旅行豁免(travel waiver)，為受影響旅客重新安排行程，此項豁免政策適用於途經亞特蘭大等受影響地區的乘客，只要在本月28日之前搭機，即可免費更改至更早或更晚日期，而且任何旅客，不論艙等，只要在1月21日之前預訂行程，且搭機日期在1月23日之後，均可更改航班日期，還可使用Fly Delta應用程式、官網或致電客服進行更改。

任何將航班改至1月28日之前出發的旅客均無需支付任何額外費用，除非選擇升級艙等。如果將航班改至28日之後，免收更改費用，但可能需要支付票價差額；達美航空也允許免費取消機票 ，原機票的價值可用於抵扣一年內購買的新機票費用(自原機票出票之日起計算)。

至於其他航空公司也宣布免除往返全國40多個機場的旅客的改簽費、退票費以及重新預訂的票價差額，而且免除範圍包括限制較多的基本經濟艙機票，其中美國航空(American Airlines)證實正在重新部署機隊，增加主要機場人員配備，以減輕氣候影響，並在情況好轉後，得以快速安全恢復營運。

根據國家氣象局(National Weather Service)氣象預報，這場冬季風暴涵蓋「南部洛磯山脈(Southern Rockies)到新英格蘭 地區(New England)，持續至周一(26日)，帶來大範圍暴雪、雨夾雪和凍雨」，全國數億人生活恐受到波及。