凍雨威脅全國電網 恐造成停電、停暖 多州發預警

快訊

編譯盧炯燊／綜合報導
這次冬季風暴帶來凍雨，對電線和供電設備造成威脅。圖為凍雨在枝頭結成厚冰。(美聯社)
這次冬季風暴帶來凍雨，對電線和供電設備造成威脅。圖為凍雨在枝頭結成厚冰。(美聯社)

中西部及東部地區本周末面臨嚴重冬季風暴，由於2021年冬季風暴「烏里」(Uri) 帶來的傷亡破壞仍記憶猶新，民眾不敢怠慢，提前做好準備；同時，也擔心惡劣天氣對全國輸電網造成破壞，導致大規模停電。

綜合美聯社等媒體報導，美國大部分地區，從中西部到東岸，本周末將受到極寒氣及暴雪威脅影響，這些地區的電力供應商已向企業和家庭用戶發出警告，有可能出現停電。

國家氣象局根據這波冬季風暴的路線，已向多個州發出預警，包括阿拉巴馬、阿肯色、喬州、肯州、路州、密西西比、南北卡州、田納西、德州及維州等，指電網可能大量積冰，導致樹木、電線桿倒塌而停電，這不僅燈光熄滅，還意味暖氣中斷。在極寒天氣下民眾有可能凍死。

這次冬季風暴帶來凍雨，對電線和供電設備造成威脅。(路透)
這次冬季風暴帶來凍雨，對電線和供電設備造成威脅。(路透)

目前南部各州電網市場各不相同，沒有統一應對方案，雖然一些大型電廠和關鍵變電站已採取防寒措施，但仍須作出重大改進。

美國國家電力可靠性委員會(NERC)曾在2024年發表報告，指出中部及南部的大部分地區，仍然容易受到極端寒冷天氣及潛在燃料短缺的威脅及影響。

挑戰不僅限於電網基礎設施，還包括能源生產場所，例如發電站和油井。如果未採取適當安全措施，天然氣在零度以下會在油井口凍結，導致天然氣生產中斷，使眾多天然氣發電廠無法運作。

即使是非天然氣系統，在低溫環境下也容易發生故障，感測器或閥門等關鍵部件在極寒氣溫下會失效，導致系統停止運作。

在無數潛在的故障點下，隨時出現廣泛地區停止供電力。

2021年德州就因冬季風暴「烏里」帶來的嚴寒天氣，導致全州電網癱瘓五天，造成246人死亡。

「烏里」造成的破壞主要在於發電廠及天然氣系統防寒措施不足，而非電線桿倒塌。德州的公用事業公司已經吸取了「烏里」教訓及作出改善，但他警告脆弱性仍然存在，例如輸電線路在極寒天氣下跳閘。

州長艾伯特(Greg Abbott)23日向州民保證，該州電網運作狀況良好。德州電力可靠性委員會(ERCOT)表示，預計這個周末風暴期間，電網運作狀況將保持正常。

這次冬季風暴帶來凍雨，內州奧瑪哈的路面結冰，汽車動彈不得。(美聯社)
這次冬季風暴帶來凍雨，內州奧瑪哈的路面結冰，汽車動彈不得。(美聯社)

天然氣 德州 喬州

