美眾院通過國防撥款法案 11.5億挺台防衛

編譯中心／綜合報導
眾議院22日下午以341票對88票通過「2026財年綜合撥款法案」，其中包括11.5億元用於強化台灣防衛力量。圖為美國批准銷售給台灣的MQ-9無人機。(美聯社)
聯邦眾議院22日下午以341票對88票通過「2026財年綜合撥款法案」，但國會必須在1月30日的最後期限前，通過12項支出法案或另行批准一項臨時撥款措施，才能維持聯邦政府各機構正常運作。

在民主黨團強烈反對下，聯邦眾議院22日通過國土安全部2026財年撥款法案，並以壓倒性多數批准另一項涵蓋範圍廣泛的撥款法案包裹，內容橫跨軍事、衛生、交通、教育與住房等多項計畫的資金配置。

路透報導，若國會未能及時採取行動，聯邦政府恐在4個月內第二度停擺。不過，目前立法進程已有所推進，12項支出法案已獲得參、眾兩院共和黨與民主黨談判代表的支持。

相較於DHS預算因聯邦探員赴各州打擊非法移民而引發爭議，這項撥款法案包裹則獲得跨黨派支持，以341票對88票通過，並將送交參議院審議，預計下周獲得批准，被視為朝避免政府在1月最後一天關門停擺邁出的關鍵一步。

眾議院通過的法案中還包括總額8387億元的國防撥款法案，其中授權撥款10億元強化台灣安全合作，法案另編列1.5億元，用於替換提供給台灣的國防物資。

眾議院內含前述國防撥款法案。參議院將於下週復會，並必須在1月30日聯邦政府資金到期前通過這項撥款法案。

眾議院撥款委員會19日公布國防撥款法案，並透過聲明表示，法案依總統提出的預算請求，撥款10億元用於「台灣安全合作倡議」(Taiwan Security Cooperation Initiative)，另撥款1.5億元用於替換及補償提供給台灣的國防物資。

法案文本指出，「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署(Defense Security Cooperation Agency，DSCA)的款項中，應撥出10億元用於「台灣安全合作倡議」，這項款項可動用至2027年9月30日止。

根據法案，這項資金由戰爭部長在與國務卿協調一致之後，用於向台灣提供協助，包括新購國防裝備、服務，以及軍事教育與訓練。戰爭部長應每季就這項資金的使用情形與狀態，向國會國防相關委員會提交報告。

眾議院 聯邦政府 戰爭部

