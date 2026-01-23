民調：政客放任＋AI假訊息 致政治暴力不斷

2024年7月13日川普總統在賓州競選造勢時，遭人暗殺未果，是近年來最嚴重但並非唯一的政治暴力事件。(美聯社)

公共宗教研究所(Public Religion Research Institute，PRRI)於16日發布的民調 顯示，多數美國民眾認為，近年政治暴力事件頻傳的原因之一，是政治人物未能約束支持者的暴力言論，以及人工智慧(AI )生成的假訊息在社群媒體快速擴散與推波助瀾。

「華盛頓郵報」報導，PRRI調查指出，67%的受訪者認為，政治人物對支持者的暴力或仇恨言論保持沉默，強烈助長社會暴力行為；64%的人則將責任歸咎於AI生成的錯誤資訊在網路上傳播。

此外，61%的民眾認為公開展示納粹等仇恨圖像也是主因之一，另有約半數的受訪者認為，暴力言論及槍枝容易取得也是問題的根源。

PRRI的民調結果顯示，大多數美國人不支持透過暴力達成政治目的，但在「誰該為政治暴力負責」的問題上，黨派分野明顯；民主黨與共和黨支持者多半互相指責，而獨立選民則較傾向認為右派要負更大責任。

PRRI執行長梅麗莎‧戴克曼(Melissa Deckman)表示，調查結果反映美國社會期待政治人物在暴力事件發生時明確表態，甚至公開譴責，而不是模稜兩可或縱容。

戴克曼指出，將政治暴力歸因於AI假訊息的比例，凸顯受訪者憂慮AI造成的潛在危害，且已注意到AI影響輿論與社會安全。

PRRI長期追蹤美國人對政治暴力的看法，調查發現，2019年以來認為激烈政治言論造成社會動盪的比例持續增加，尤其在共和黨支持者之中更明顯。

戴克曼認為，這顯示多數美國人普遍感覺政治氛圍惡化，擔心可能引發實際暴力行為。

近年美國政治暴力事件驟增，川普總統的支持者2021年1月6日闖進國會大廈，2024年大選期間，川普遭遇兩宗暗殺未遂事件。

明尼蘇達州眾議會民主黨領袖霍爾曼(Melissa Hortman)與保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)的遺孀艾瑞卡‧柯克(Erika Kirk)2025年先後遇害，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)的官邸遭縱火；前述事件發生後，大量陰謀論與假資訊在網路上流傳，形成惡性循環。