川普政府施壓 墨西哥37名毒梟集團成員送到美國受審 累計移交92人

記者顏伶如／綜合報導
墨西哥在川普政府壓力之下，20日出動飛機將37名毒梟集團成員移交美國受審。示意圖（路透）
福斯新聞網21日報導，墨西哥川普政府壓力之下，20日出動專機將37名毒梟集團成員移交美國受審。墨西哥安全部長賈西亞(Omar Garcia Harfuch)說，這批在押嫌犯都是真實可能危害國家安全的「高影響力罪犯」(high-impact criminals)。

賈西亞表示，加上最新這次移交，墨西哥到目前為止累計已將92名毒梟集團成員送回美國。

根據墨西哥當局發布影片，戴著手銬的囚犯在戴著面罩的武裝探員包圍下，在墨西哥市(Mexico City)被帶上一架軍用飛機。

移交回美國受審的罪犯來自多個犯罪組織，包括墨西哥知名販毒集團「西納羅亞」(Sinaloa)、「哈里斯科新世代」(Jalisco New Generation)、「貝爾川雷瓦」(Beltran-Leyva)、「東北」(Northeast)，以及活躍於墨西哥塔毛利帕斯州(Tamaulipas)與德州邊境地帶暴力販毒集團齊塔斯(Zetas)的殘餘勢力。

瑪麗亞·德爾·羅薩里奧·納瓦羅·桑切斯(María del Rosario Navarro Sánchez)也在這波移交名單當中。她是在美國國內跟販毒集團共謀提供物資給恐怖主義團體而遭起訴的墨西哥公民首例。

「國際危機組織」(International Crisis Group)墨西哥分析師莫拉(David Mora)對美聯社說，由於白宮增強施壓力道，墨西哥不得不採取非常手段。

川普本月接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說：「我們已經擋下來自水路的97%毒品，現在我們開始在陸路打擊販毒集團。」川普說，毒梟集團正在掌控墨西哥，「看到他們國家發生的事，真是令人非常難過」。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)上周與川普談話時說，美國沒有必要干預墨西哥，美墨兩國將持續合作。

2025年2月，墨西哥開始移交第一批毒品罪犯給美國，其中包括1985年綁架、虐待並殺害美國聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration)臥底探員的知名毒梟卡洛昆特羅(Rafael Caro Quintero)。

墨西哥 川普 邊境

