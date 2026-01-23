極低溫、厚重冰雪 全國下周高峰用電需求估連7天逾13萬兆瓦創新高

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
美國大片地區下周將面臨極低氣溫與厚重冰雪，對全國電網構成重大挑戰。圖為紐約上州的全國電網公司的工程人員正在搶修被冰雪壓斷的電線。(路透)
美國大片地區下周將面臨極低氣溫與厚重冰雪，對全國電網構成重大挑戰。圖為紐約上州的全國電網公司的工程人員正在搶修被冰雪壓斷的電線。(路透)

美國供電可靠性最高監管機構—北美電力可靠性公司(NERC)22日發布評估報告指出，極端寒冷天氣23日開始逐漸形成，將在美國大片地區帶來極低氣溫與厚重冰雪，可能在下周對全國電網形成重大挑戰。

全國最大電網--PJM互聯電網(PJM Interconnection)的冬季用電需求，預計下周將達到歷史新高。2021年曾讓數百萬人在嚴寒中斷電的德州電網，也將再次面臨考驗。

路透報導，多家電網營運商及市場分析公司倫敦證券交易所集團(LSEG)數據均顯示，隨著家庭和企業紛紛開暖氣抵禦嚴寒，預計下周電力需求將接近去年創下的冬季紀錄。

為全國13個州和華府總計6700萬人口供電的PJM電網營運商22日表示，「下周高峰用電需求有可能連續七天超過13萬兆瓦(megawatts)，這是PJM從未經歷過的冬季高峰。」

PJM指出，「根據氣溫情況，PJM可能在27日創下冬季高峰承載新紀錄；寒冷天氣可能持續至2月初，PJM正與發電和輸電業主採取額外預防措施，做好準備。」

近年來，包括PJM在內的區域電網都曾在因應極端天氣時，措不及防。最嚴重事故發生在2021年初，當時德州主電網發電能力損失近50%，數百萬居民斷電，200多人死亡。

德州最大電網營運商「德州電力可靠性委員會」(ERCOT)在事故報告中遭到批評，指其未能為冬季需求做好系統維護準備工作。州和聯邦政府也因此開始施行更嚴格的法規。

ERCOT和PJM都表示，他們預計今年冬季的發電量足以滿足需求。

ERCOT執行長維加斯(Pablo Vegas)22日在記者會上表示，過去幾年，他們對發電設施和輸電設施進行了超過4000次檢查；他相信德州電網可以應對寒冬電力需求。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)22日也表示，「ERCOT電網從未如此強大，從未準備如此充分，完全有能力應對這場冬季風暴，我們不認為會出現任何停電狀況。」

截至22日下午，德州、喬治亞州、南卡州、北卡州、維吉尼亞州阿肯色州，均已因酷寒天候宣布進入緊急狀態。

