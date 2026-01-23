我的頻道

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

生活成本、通貨膨脹 半數亞太裔盼政府優先解決 第二關心議題健保

記者胡玉立／綜合報導
最新民意調查顯示，約半數亞太裔成年人希望政府優先改善生活成本和通貨膨脹問題，相較之下，全美只有三分之一的成年人認為這個問題最迫切。圖為康州諾威奇市的華人雜貨店。(美聯社)

亞太裔數據中心(AAPI Data)和美聯社-NORC公共事務研究中心去年12月進行的最新民意調查顯示，約半數亞太裔成年人希望政府優先改善生活成本和通貨膨脹議題。相比之下，美聯社-NORC的全國調查，只有約三分之一的美國成年人認為這個問題最迫切。

美聯社報導，調查結果顯示，川普總統雖試圖緩解通膨壓力並努力為他的關稅政策辯護，亞太裔這個規模雖小但成長快速的族裔群體，並沒有被說服。前一年的民調約有十分之四的亞太裔成年人希望政府優先解決此議題，代表亞太裔對生活成本的擔憂，不減反增。

至於亞太裔第二關心的議題，則和全國人民一樣，都是健保議題；約44%的亞太裔成年人希望政府在未來一年優先處理醫療保健議題。

另外，大約五分之一的亞太裔在調查中表示，希望政府能將居住成本或就業和失業問題，當作下一年施政重點；此比例與全國整體數據基本一致。

民調發現，與白人成年人相比，非裔、西班牙裔和亞裔更傾向將失業、就業和居住成本列為優先事項。

美聯社報導，亞裔日益擔憂日常開支，部分原因可能是亞裔人口最多的州和主要大都市，生活成本和租金都較高；如加州和紐約州。

現年32歲的台裔凃凱文(Kevin Tu，音譯)，最近才在華盛頓州西雅圖郊外林伍德市(Lynnwood)買下新房子，他和妻子即將迎來第一個孩子。儘管他們夫婦都有全職工作，經營數學輔導公司的凃凱文，仍對孩子出生後的生活感到擔憂。他說：「我正在努力想辦法，看看怎麼負擔半日托兒服務、房貸和各種生活開銷。」

同一民調還發現，與2024年大選後的調查結果相比，亞太裔對於政府在國家關鍵議題上取得進展的能力，變得更沒有信心。70%的亞太裔表示，他們對於政府會在關鍵議題上取得進展「完全沒有信心」或只是「略有信心」；2024年底亞太裔作此答覆的比率為60%。

