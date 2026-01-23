生活成本、通貨膨脹 半數亞太裔盼政府優先解決 第二關心議題健保

最新民意調查顯示，約半數亞太裔成年人希望政府優先改善生活成本和通貨膨脹問題，相較之下，全美只有三分之一的成年人認為這個問題最迫切。圖為康州諾威奇市的華人雜貨店。(美聯社)

亞太裔數據中心(AAPI Data)和美聯社-NORC公共事務研究中心去年12月進行的最新民意調查顯示，約半數亞太裔成年人希望政府優先改善生活成本和通貨膨脹議題。相比之下，美聯社-NORC的全國調查，只有約三分之一的美國成年人認為這個問題最迫切。

美聯社報導，調查結果顯示，川普總統雖試圖緩解通膨壓力並努力為他的關稅政策辯護，亞太裔這個規模雖小但成長快速的族裔群體，並沒有被說服。前一年的民調 約有十分之四的亞太裔成年人希望政府優先解決此議題，代表亞太裔對生活成本的擔憂，不減反增。

至於亞太裔第二關心的議題，則和全國人民一樣，都是健保議題；約44%的亞太裔成年人希望政府在未來一年優先處理醫療保健議題。

另外，大約五分之一的亞太裔在調查中表示，希望政府能將居住成本或就業和失業問題，當作下一年施政重點；此比例與全國整體數據基本一致。

民調發現，與白人成年人相比，非裔、西班牙裔和亞裔 更傾向將失業、就業和居住成本列為優先事項。

美聯社報導，亞裔日益擔憂日常開支，部分原因可能是亞裔人口最多的州和主要大都市，生活成本和租金都較高；如加州 和紐約州。

現年32歲的台裔凃凱文(Kevin Tu，音譯)，最近才在華盛頓州西雅圖郊外林伍德市(Lynnwood)買下新房子，他和妻子即將迎來第一個孩子。儘管他們夫婦都有全職工作，經營數學輔導公司的凃凱文，仍對孩子出生後的生活感到擔憂。他說：「我正在努力想辦法，看看怎麼負擔半日托兒服務、房貸和各種生活開銷。」

同一民調還發現，與2024年大選後的調查結果相比，亞太裔對於政府在國家關鍵議題上取得進展的能力，變得更沒有信心。70%的亞太裔表示，他們對於政府會在關鍵議題上取得進展「完全沒有信心」或只是「略有信心」；2024年底亞太裔作此答覆的比率為60%。